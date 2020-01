Bagno nelle acque sacre del Gange per un milione di hindu

Roma, 14 gen. (askanews) - Circa un milione di fedeli hindu e asceti sadhu si sono radunati alla confluenza del fiume Gange e del Golfo del Bengala per il "Gangasagar mela", famoso festival che si tiene a Sagar Island in occasione del bagno nelle acque sacre del fiume per il Makar Sankranti, festività importante per la mitologia hindu. Parla Jasminder Giri, sadhu di 19 anni: "Veniamo una volta ...