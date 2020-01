Osservatorio Eurobet: Coppa Italia, favorite le big ma faticheranno

(Roma, 14 gennaio 2020) - Appena 59% dei tifosi vede Inter vittoriosa al 90’

Questa settimana si completerà il tabellone delle otto squadre che si contenderanno nelle prossime settimane la Coppa Italia e con essa un posto nelle Coppe europee per il prossimo anno. Una possibilità concreta di raddrizzare una stagione iniziata male per squadre come Milan eNapoli che avevano ambizioni ben diverse dall’occupare la parte destra della classifica.

Tra oggi e giovedì saranno ben 14 le squadre che si scontreranno per raggiungere ai quarti il Torino, vittorioso con il Genoa ai calci dirigore. Gli ottavi si giocano infatti con la formula dello scontro diretto “sola andata” e, in caso di parità al 90’, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Saranno impegnate le prime sei della classifica di Serie A: Juventus,Inter, Lazio, Atalanta, Roma e Cagliari ed anche se l’OsservatorioEurobet (www.eurobet.it) ha registrato la fiducia degli appassionati nel passaggio del turno delle favorite non per tutte si dovrebbe trattare di una passeggiata.

La percentuale più alta la registra la Lazio (96%), ottimismo probabilmente legato non solo al buon momento di forma ma anche all’avversario – la Cremonese – che milita nella serie B. A seguire il Milan accredito della vittoria contro la Spal dal 94% dei tifosi e la Juventus opposta all’Udinese con il 93%. “Solo” il 91% per il Napoli contro l’altra squadra della serie cadetta, il Perugia del ritrovato Serse Cosmi.

L’Inter con l’88% dovrebbe avere pochi problemi a prevalere suun Cagliari che ha fatto solo 1 punto nelle ultime 5 giornata di campionato. Appena più basse le aspettative della Roma vincente, l’87%contro il Parma mentre il passaggio di turno più in bilico sembra quello che vede contrapposte Atalanta e Fiorentina con la prima favorita per il 78% dei tifosi.

Ma percentuali così elevate per il passaggio del turno non devono trarre in inganno. Se Juventus, Lazio e Napoli hanno percentuali di vittoria sopra il 95% allo scadere dei 90 minuti ed il Milan arriva al 91% assai diversa è la prospettiva per l’Inter con appena il59% dei tifosi che si aspetta la vittoria al termine dei tempi regolamentari, il 15% che scommette sul Cagliari vincente e un 26% che si aspetta una partita ancora in parità e la necessità di andare ai supplementari.

Ancora più equilibrio è atteso per le ultime due partite in programma con la Roma che sarà in vantaggio al novantesimo solo per il 57%degli appassionati mentre il 19% vede il Parma vincente e il 24% almeno i supplementari. Ancora più equilibrata Fiorentina-Atalantaallo scadere dei 90’, con la vittoria degli orobici prevista dal 51% dei tifosi, quella della Fiorentina dal 22% e un pareggio per il 27%.

