Locauto lancia i primi uffici di noleggio in franchising

(Milano, 13 Gennaio 2020) - Per il 2020 l’azienda punta a un consistente piano di nuove aperture in tutta Italia attraverso una campagna di franchising

Milano, 13 Gennaio 2020 - Locauto spinge sull’acceleratore e per il 2020 prevede un importante ampliamento della rete di uffici di noleggio auto e furgoni, attraverso accordi di franchising con partner locali di grande affidabilità su tutto il territorio nazionale.

L’azienda, che ha da poco inaugurato l’apertura degli uffici di Matera, Perugia e Napoli Stazione Centrale, ha deciso di affiancare al network di oltre 50 uffici di noleggio presenti nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie dell’alta velocità e città italiane, una rete di uffici in franchising per rafforzare la propria presenza sul territorio e rispondere al meglio alle esigenze di una clientela in crescita.

“L’investimento nell’ampliamento del network, sempre più strategico per il posizionamento di Locauto nel settore – commenta Cristina Ceruti, Direttore Operativo di Locauto – è un ulteriore evoluzione della storia di Locauto. Vogliamo consolidare la nostra presenza nelle città italiane, dove la domanda di mobilità da parte della clientela locale è in costante aumento, attraverso accordi di franchising che ci consentiranno di sviluppare delle sinergie operative e puntare a un’importante espansione entro il 2023”.

Locauto è alla ricerca di imprenditori con ampia conoscenza del proprio territorio, attitudine alla vendita, passione per il settore automotive e la giusta motivazione per diventare parte integrante di un’azienda all’avanguardia e in continua evoluzione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito locautorent.com/franchising

LOCAUTO

Ufficio Stampa - Sergio Cerini

Cell. [+39] 335 6951224 ufficiostampa@locautorent.com