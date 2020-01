LisolaStore lancia la nuova collezione " Lisola" durante il Grande Fratello Vip

(Milano, 9 gennaio 2020) - Il 2020 non poteva iniziare meglio per LisolaStore: il negozio milanese che propone biancheria per la casa di alta qualità, infatti, ha stretto un’importante partnership con il Grande Fratello VIP, la popolare trasmissione televisiva targata Mediaset partita quest’anno l’8 di gennaio. I concorrenti del reality show infatti, utilizzeranno la biancheria fornita da LisolaStore per tutta la durata del programma.

Le novità, però, non finiscono qui. Il coinvolgimento de LisolaStore durante l’edizione del GF VIP 2020 viene celebrato anche con illancio di una collezione inedita - chiamata Lisola – e del suo nuovissimo logo. È possibile trovare i prodotti marchiati Lisola – che comprendono piumini da letto, copripiumini, lenzuola, plaid di diverse tonalità (tutti i prodotti disponibili in diverse misure e colori assortiti) e molto altro – sul sito web ufficiale dello store, per permettere a chiunque di acquistarli online. L’obiettivo, infatti, è quello di mettere a disposizione di tutti una collezione unica – la primissima lanciata dal negozio italiano - capace di rappresentare il brand e i suoi valori attraverso prodotti raffinati e di alta qualità.

E quale migliore occasione per lanciare la nuova collezione e il nuovo logo se non durante il GF VIP, una delle trasmissioni televisive più amate dal pubblico italiano? Con questa partenza sprint, LisolaStore vuole affrontare il 2020 con ancora più grinta, per offrire ai concorrenti del reality show, così come a tutti i propri clienti, prodotti esclusivi, confortevoli e versatili, per tutti i gusti e tutti gli stili.

LisolaStore, una storia di successo

Nato nel cuore di Milano, LisolaStore è un negozio che ha saputo muoversi al passo con i tempi, senza il timore di rinnovarsi e accogliere nuove sfide. “Tanti anni fa nostro nonno, all’interno di un piccolo negozio di Milano, proponeva alle signore i pregiati ricami fiorentini. Lui è stato tra i primi a farlo in quella che già allora era considerata la capitale mondiale del design e noi, dopo tanti anni, abbiamo deciso di continuare a coltivare quella sua passione. L’amore per i tessuti nasce con la storia della nostra famiglia” – spiegano i titolari dell’attività che, nel corso del tempo, ha conosciuto un crescente successo.

Negli anni, tuttavia, non solo i gusti ma anche le modalità di acquisto e di presentazione dei prodotti sono cambiati: oggi non si tratta più di “mostrare alle signore i ricami fiorentini” bensì di mettere a disposizione del pubblico di tutto il mondo prodotti di qualità che si possono acquistare anche con un click. Da qui, pur mantenendo un solido legame con la tradizione, è nata la necessità di dar vita alla collezione Lisola, legata all’antica passione dei proprietari de LisolaStore per i prodotti artigianali realizzati in Italia con tessuti esclusivi e di prima qualità.

Affidarsi a LisolaStore per l’acquisto della biancheria di casa significa diventare parte di una bellissima storia italiana, cominciata molto tempo fa ma ancora oggi estremamente attuale. LisolaStore, infatti, è una realtà che ha saputo combinare al meglio i valori di una volta, con i cambiamenti e le innovazioni della nostra epoca. L’identità del negozio, nel corso del tempo, è stata fatta propria anche dai clienti de LisolaStore, con cui si è creato un legame tanto speciale da consentire di confezionare un’offerta che rispecchi non solo la filosofia aziendale ma anche i gusti della clientela stessa, come confermano gli stessi titolari dello store: “alcune domande che ci poniamo sempre prima di proporre qualcosa ai nostri clienti sono: “questo articolo lo acquisterei per casa mia? Può offrire un valore aggiunto al mio arredamento? È in grado di abbellire ed impreziosire la mia abitazione?” Se la risposta è “no”, significa che non rispecchia né noi né chi ci conosce da tanti anni e si fida delle scelte che facciamo ogni giorno. Ecco, crediamo che questo sia ciò che più ci contraddistingue: la grande attenzione per quello che facciamo, per i tessuti e prodotti scelti e, soprattutto, per chi da tanto tempo si fida di noi e del nostro lavoro”.

Grande Fratello VIP 2020, una vetrina speciale per i prodotti a marchio Lisola

L’edizione 2020 del GF VIP - condotta da Alfonso Signorini con la partecipazione, in qualità di opinionisti, della procuratrice sportiva Wanda Nara, del cantante Pupo e alla quale prenderanno parte, in qualità di concorrenti, celebrities come Rita Rusic, Antonella Elia e Michele Cucuzza - costituirà un’importante vetrina per i nuovi prodotti firmati Lisola, facendo conoscere al grande pubblico una delle migliori eccellenze del Made in Italy per quanto riguarda il settore del tessile.

