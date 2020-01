Trading online: perché edilbroker.it sarà il sito di riferimento del 2020

(Roma 9 gennaio 2020) - Roma, 9 Gennaio 2020. Con il nuovo anno il settore del trading online si appresta a vedere un grosso cambiamento per quel che riguarda le piattaforme di informazione. Il sito edilbroker.it, già da tempo punto di riferimento tra gli investitori italiani, diverrà sempre più fondamentale.

Informazioni di qualità e analisi delle principali azioni di ogni settore hanno aiutato il sito a formarsi uno zoccolo duro di utenti che lo seguono costantemente e fanno affidamento sulle notizie pubblicate periodicamente. La concorrenza negli anni si è mantenuta spietata e la crescita contenuta, ma il 2020 prospetta un enorme cambio di prospettive per gli esperti che scrivono su edilbroker.it.

Informazione, ma non solo

Alla base del successo della piattaforma vi è lo staff, composto da trader esperti, da anni dediti al settore. A molti sembra una piattaforma troppo informale e diretta, a tratti cinica: «I più buoni mi definiscono “La Pecora Nera Del Trading”» afferma il proprietario del sito, Alfredo.

Non si tratta di fare semplicemente informazione, riportando notizie o descrizioni dei mercati e dei broker. Si tratta di rendere noto all’utente i pro e i contro dei titoli più scambiati, realizzare analisi fondamentali delle migliori compagnie per capitalizzazione e dei titoli più quotati in generale.

«Allora, dietro alla stragrande maggioranza dei siti italiani che trattano l’argomento trading online, investire in borsa etc,- continua il proprietario della piattaforma- ci sono solo una marea di articolisti trovati su gruppi Facebook improponibili che non capiscono una mazza di borsa e che scopiazzano qua e là informazioni talvolta da Wikipedia, talvolta da siti in lingua inglese (aiutandosi con Google translate).»

Ovviamente si tratta di un approccio estremamente diretto all’utente che spesso può penalizzare, ma che negli anni ha visto ottime reazioni.

Il trading online, ed edilbroker.it (che offre quella che attualmente è considerata la migliore guida al trading online), tra i maggiori siti in Italia, lo ha capito bene, è un settore in cui si investe denaro e in cui, di conseguenza, è il risultato a determinare la qualità delle informazioni, non l’aspetto formale della scrittura e del tono.

I risultati: nel 2020 miglioreranno ancora

A portare edilbroker.it in cima alle classifiche saranno proprio gli argomenti in cui nel tempo si è maggiormente ferrato: a dimostrarlo sono direttamente gli utenti.

I dati relativi alla piattaforma mostrano chiaramente come gli utenti facciano capo a edilbroker.it per qualsiasi informazione che riguardi informazioni tecniche di rilievo circa:

-Investire su Amazon, con edilbroker.it che fornisce la guida di punta, prima tra le ricerche degli investitori italiani;

-Le azioni Amazon, con oltre 22mila ricerche. La guida redatta dallo staff del sito è la seconda fonte più cercata in Italia, dopo il sito ufficiale della Borsa Italiana;

-eToro, con oltre 6mila visite. Anche stavolta la guida di edilbroker.it è seconda solo al sito ufficiale del broker, confermandosi come guida migliore attualmente in circolazione sull’argomento;

-Le azioni Uber, altra guida di punta del sito, con volumi di ricerca complessivi di oltre 3.600 ricerche. Si tratta di una guida che mette in evidenza l’operatività ideale su una società che solo da poco ha fatto il suo ingresso nei mercati azionari;

In definitiva, si tratta di una linea editoriale, quella di edilbroker.it, che nel 2020 dominerà le classifiche italiane proprio in quanto è la più efficace: in un settore in cui circa l’80%degli investitori perde soldi, un approccio cinico e diretto riesce ad aver ragione di queste tristi percentuali.

Indirizzare praticamente l’utente senza confonderlo con uno stile edulcorato che, tuttavia, fa passare in secondo pianto l’informazione utile, si è rivelato l’approccio vincente e ha permesso e permetterà ad edilbroker.it non solo di confermare il proprio primato, ma di estenderlo anche a ricerche e argomenti che attualmente sono monopolizzati dalla concorrenza.

