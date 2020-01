CES 2020: Finder YESLY, un successo interamente made in Italy

(Torino 8/1/2020) - Torino 8/1/2020 - In questi giorni gli occhi del mondo sono puntati su Las Vegas dove fino al 10 gennaio è in scena la nuova edizione del CES - Consumer Electronics Show, una delle più importanti fiere mondiali dedicate alla tecnologia e all’elettronica di consumo.

Finder, azienda italiana attiva su scala mondiale e specializzata nella produzione di relè e di componenti elettromeccanici, presenta YESLY, un sistema di comfort living per rendere, in pochi e semplici passi, ogni casa una smart home.

YESLY, the italian smart home in Las Vegas

All’interno dello stand Finder (unica azienda italiana attiva con uno stand nel padiglione dedicato ai sistemi di smart home) è possibile visionare e provare, dal vivo, il sistema dedicato al comfort living YESLY e la gamma per la termoregolazione civile Bliss, i cui prodotti sono interamente costruiti in Italia.

YESLY è il sistema per rendere ogni casa smart che permette di automatizzare di luci, tapparelle o tende elettriche all’interno della propria casa. Tutto ciò è possibile grazie all’installazione di un relè multifunzione Bluetooth che, insieme ai vari dispositivi che compongono il sistema, permette di comandare con lo smartphone e un’app dedicata, luci e tapparelle, anche a distanza. Installando i devices YESLY è possibile, infatti, spegnere e/o accendere le luci e di alzare o abbassare le tapparelle elettriche, in qualunque momento della giornata, con lo smartphone o con la voce attraverso l’ausilio degli assistenti vocali di Google e di Amazon. È possibile fare tutto ciò anche a distanza: grazie all’installazione di un apposito Gateway, YESLY dà la possibilità di comandare tutto il sistema con lo smartphone, da remoto, in qualunque parte del mondo.

Non solo luci e tapparelle: Bliss, infatti, è il secondo prodotto dedicato al comfort living presente all’interno dello stand Finder. Questa gamma innovativa, composta da un termostato e un cronotermostato WiFI, consente di regolare facilmente la temperatura di casa, tenendo sempre sotto controllo i consumi energetici della propria abitazione.

Entrambi i dispositivi Bliss sono facilmente installabili e configurabili in pochi secondi, manualmente o via smartphone, attraverso un’app dedicata disponibile per sistemi iOS e sistemi Android.

Il cronotermostato WiFi, in particolare, offre la possibilità di regolare la temperatura di casa istantaneamente, in qualunque momento del giorno, ovunque ci si trovi.

CES 2020, le novità hi-tech

Oltre a Finder, sono molte le aziende internazionali partecipanti a questo importante evento. Da Dell a HP nell’ambito notebook, da Toyota ad Harley Davidson nella categoria dedicata ai motori e guida autonoma, fino ai colossi Sony e Samsung. Da segnalare, soprattutto, il grande ritorno di Apple che torna al CES 28 anni dopo l’ultima volta: è datata, infatti, 1992 l’ultima apparizione della nota casa di Cupertino a questo importante evento mondiale.

Qui la mappa completa dell’evento.