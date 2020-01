Kaspersky annuncia la nomina di Evgeniya Naumova alla carica di Vice President of Global Sales Network di Kaspersky

(Milano, 8 gennaio 2020) -

Kaspersky ha annunciato la nomina di Evgeniya Naumova come Vice President of Global Sales Network a partire dal 31 dicembre 2019. Evgeniya, sempre in Kaspersky, ha ricoperto il ruolo di Head of Corporate Sales Russia dimostrando una forte leadership e raggiungendo risultati di business eccezionali con un incremento di 20 volte delle vendite dei prodotti business in Russia.

Nel suo nuovo ruolo globale, Evgeniya gestirà lo sviluppo delle strategie di vendita di tutti i segmenti di business (utenti privati, digital e enterprise) e guiderà un team di regional managing director per garantire lo sviluppo di strategie di vendita di successo e la loro esecuzione su scala globale. Riferirà direttamente ad Alexander Moiseev, Chief Business Officer di Kaspersky.

"In un mondo digitale in rapida evoluzione anche Kaspersky sta attraversando una trasformazione. Una delle nostre priorità strategiche nelle vendite è garantire che i regional team locali formino un'organizzazione di vendita a livello mondiale. Per raggiungere questo obiettivo è stato fondamentale scegliere un forte leader globale a capo dell’organizzazione commerciale che fosse in grado di sfruttare al meglio la posizione di leadership di mercato di Kaspersky a livello regionale. Sono convinto che la nomina di Evgeniya Naumova, che vanta grandi successi nelle vendite e con un forte background nella cybersecurity, contribuirà a rafforzare la posizione di leadership di Kaspersky nel mercato della cybersecurity e ci consentirà di unire innovazione a ottimi risultati nelle vendite in tutte le aree geografiche", ha affermato Alexander Moiseev, Chief Business Officer di Kaspersky.

“È davvero un onore e un privilegio ricoprire questo ruolo. Ovviamente non sarei qui, oggi, senza il supporto continuo dei miei responsabili e l'impegno e del mio team che si è sempre dedicato facendo tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi. Oggi l'industria della sicurezza informatica si sta muovendo verso soluzioni orientate alle esigenze aziendali. Ecco perché è importante prestare maggiore attenzione ai bisogni dei clienti e offrire le nostre competenze per garantire il loro successo. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le vendite globali di Kaspersky promuovendo strategie di successo per i vari segmenti di mercato che includono il massimo impegno nei confronti dei nostri clienti B2B e B2C, il valore aggiunto del nostro canale di vendita, nonché i nuovi valori del brand che vorremmo offrire ai nostri clienti. Mi impegnerò per contribuire a condurre l’azienda sempre più in alto”, ha commentato Evgeniya Naumova, Vice President of Global Sales Networkdi Kaspersky.

Evgeniya Naumova vanta una vasta esperienza nel settore IT con particolare focus sulla sicurezza informatica maturata gestendo le vendite a livello internazionale e in diversi segmenti di mercato e Paesi. Evgeniya si è laureata con lode presso la State Technical University di Ulyanovsk in Russia conseguendo una laurea magistrale in management. Nel 2008 ha conseguito un MBA in gestione strategica presso la Kingston University nel Regno Unito. L’anno successivo, Evgeniya si è laureata presso la Plekhanov Russian University of Economics a Mosca, con un dottorato di ricerca in Scienze economiche.

