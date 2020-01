Il nuovo Kaspersky Web Traffic Security è ora disponibile in due opzioni di implementazione, come applicazione standalone e come dispositivo software

Milano, 2 gennaio 2020 - Kaspersky presenta l’ultima versione di Kaspersky Web Traffic Security, una soluzione di protezione contro le minacce basate sul web dedicata alle reti IT aziendali. Per soddisfare tutte le esigenze dei clienti il prodotto è ora disponibile in due opzioni di implementazione, sia come applicazione standalone che come dispositivo software. L’ultima versione di Kaspersky Web Traffic Security dispone di funzionalità di protezione migliorate grazie all'integrazione con Kaspersky Anti Targeted Attack che ottimizza il rilevamento tempestivo delle minacce web più sofisticate.

Secondo i ricercatori di Kaspersky, solo nel secondo trimestre del 2019, sono stati rilevati717 milioni di attacchi web1. Gli attacchi contenevano diversi tipi di malware - dall'adware generico al ransomware fino alle minacce avanzate che raggiungono le reti aziendali attraverso il phishing, il social engineering o la navigazione di risorse web inaffidabili.

La protezione del gateway web consente alle aziende di bloccare enormi quantità di minacce web prima ancora che raggiungano gli endpoint. Questo consente di ridurre il numero di avvisi sugli endpoint che interrompono le attività di utenti e amministratori e garantisce la protezione dei dispositivi che non hanno installato o aggiornato una soluzione di sicurezza.

Per rendere efficace l'implementazione e l'utilizzo del prodotto e rispondere alle diverse esigenze delle aziende, Kaspersky offre due opzioni di utilizzo di Kaspersky Web Traffic Security: appliance software o applicazione standalone.

L’appliance software è una soluzione ready-to-use per le aziende che necessitano di implementare e utilizzare rapidamente un gateway web sicuro con un server proxy preconfigurato. L'interfaccia di gestione dell'appliance permette agli utenti di gestire il server proxy incorporato evitando problemi di configurazione.

Per le aziende che necessitano di una soluzione più personalizzata e di un’integrazione più accurata dei diversi prodotti di cybersecurity, l'applicazione standalone di Kaspersky Web Traffic Security consente di risparmiare risorse e di effettuare una configurazione più agile. L'applicazione non richiede necessariamente un server separato, in quanto vengono soddisfatti i requisiti di sistema necessari per proteggere una particolare larghezza di banda. Può essere installato insieme ad altre applicazioni ma configurato separatamente dagli altri componenti del gateway.

Le funzionalità di protezione di Kaspersky Web Traffic Security sono ora potenziate dall'integrazione API bidirezionale con Kaspersky Anti Targeted Attack, che consente ai clienti di entrambe le soluzioni di ottenere un rilevamento degli attacchi più rapido e risposte automatiche alle minacce web avanzate. I file sospetti vengono inviati automaticamente a Kaspersky Anti Targeted Attack per l'analisi. Il sistema indica la natura e l'attività dannosa della minaccia avanzata, compresi i file, la trasmissione di comandi, i payloads e i dati rubati, bloccandoli sin dalla fase iniziale dell'attacco.

"Poter sfruttare diversi scenari di implementazione consente alle aziende di scegliere il metodo migliore per proteggere il traffico web aziendale in base alle risorse disponibili o all’architettura di rete. Inoltre, offre ai nostri partner nuovi scenari di utilizzo. Ad esempio, la nuova struttura all-in-one appliance può essere utilizzata dai managed service provider per aggiungere, al proprio portfolio, la sicurezza del traffico web. Grazie alla facilità di implementazione, alla scalabilità e alla multitenancy dell'applicazione, gli MSP possono offrire la sicurezza del traffico web come servizio di protezione aggiuntivo a un numero sempre crescente di clienti", ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

Kaspersky Web Traffic Security è disponibile in entrambe le opzioni di implementazione come parte di Kaspersky Security for Internet Gateway and Kaspersky Total Security for Business. Sono disponibili ulteriori informazioni sull'applicazione sulla pagina del prodotto.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

