Privacy Officer, tutti i corsi per ottenere la certificazione nel 2020

Firenze, 30 dicembre 2019 - Agenda della formazione Federprivacy per il nuovo anno indirizzata alle certificazioni TÜV e IAPP. Pianificate quattro edizioni del Master Privacy Officer nelle città di Roma, Reggio Emilia, Milano, e Firenze, e due del Corso di alta formazione per Esperto Privacy organizzato da Wolters Kluwers a Milano e Roma. Anche due corsi propedeutici per le certificazioni specialistiche nei settori Videosorveglianza e Banche & Finanza, rispettivamente a Bologna e a Milano. Aggiornamento raccomandato con il Corso su Sistemi di Gestione Privacy alla luce della nuova Norma ISO/IEC 27701:2019

Con un mercato delle professioni ancora popolato da molti consulenti impreparati o non aggiornati che promettono adeguamenti low-cost al Gdpr, negli ultimi anni il sistema delle certificazioni volontarie nei settori della protezione dei dati si è sempre più diffuso come concreto strumento per dimostrare in modo oggettivo il possesso delle conoscenze generali della materia e delle competenze richieste.

Per questo il calendario della formazione promossa da Federprivacy nel 2020 sarà particolarmente indirizzato al conseguimento della certificazione di Privacy Officer rilasciata da TÜV Italia e di quella CIPP/E erogata da IAPP (International Association of Privacy Professionals), di cui la stessa Federprivacy è partner ufficiale in Italia.

Mentre le date dei percorsi propedeutici per la certificazione IAPP saranno resi noti a breve, quelli validi per la certificazione TÜV sono invece già stati pubblicati nell'Agenda online di Federprivacy.

A parte la possibilità di dimostrare la propria idoneità ad accedere direttamente agli esami di certificazione attraverso il pre-esame previsto dal punto 4.2.2 dello Schema CDP/TÜV, che è però indicato per coloro che possiedono già una significativa conoscenza della materia, per i professionisti che intendono invece acquisire le competenze necessarie e poi sostenere l'esame di certificazione con TÜV, nel 2020 sono state programmate 4 edizioni del corso di 50 ore "Master Privacy Officer e Consulente della Privacy", che si svolgeranno rispettivamente a Roma dal 25 al 30 maggio, a Reggio Emilia dal 6 all'11 luglio, a Milano dal 12 al 17 ottobre, e a Firenze dal 30 novembre al 5 dicembre.

In alternativa ai percorsi full-immersion che si svolgono interamente in aula, anche per il 2020 prosegue il "Corso di alta formazione per Esperto Privacy" organizzato da Wolters Kluwers con il patrocinio di Federprivacy ed il riconoscimento di TÜV ai fini della certificazione di Privacy Officer, che viene proposto in formula blended con un programma di 36 ore con 4 lezioni d’aula di 8 ore ciascuna, e 4 corsi online di 1 ora ciascuno. Le 2 edizioni attualmente programmate si svolgeranno a Milano dal 24 marzo al 4 aprile, e a Roma dal 31 marzo al 18 aprile.

Inoltre, in particolare per coloro che hanno già ottenuto la certificazione di Privacy Officer, vi è la possibilità di ottenere certificazioni specialistiche di secondo livello nel settore della videosorveglianza con uno specifico corso organizzato da Ethos Academy che si svolgerà a Bologna nei giorni 20-21 febbraio, e nel settore bancario & finanziario con il corso di formazione organizzato da TÜV Akademie in programma a Milano nei giorni 17,18 e 19 marzo. Entrambi questi ultimi due percorsi sono validi non solo ai fini della certificazione specialistica, ma anche per maturare i crediti formativi per il mantenimento della certificazione CDP/TÜV.

E per coloro che negli scorsi anni hanno già partecipato a una delle edizioni del Master Privacy Officer, o che sono comunque già certificati TÜV, si segnala infine come aggiornamento vivamente raccomandato il Corso sui sistemi di gestione della privacy con la nuova Norma ISO/IEC 27701:2019, in calendario il 20 marzo a Milano.

Ufficio Stampa Federprivacy

Email: press@federprivacy.it

Web: www.federprivacy.org

Twitter: @Federprivacy

Mobile: +39 340 2893068