Incontri extraconiugali: ecco le città dove si tradisce di più a Capodanno

(Milano, 27/12/2019) - Milano, 27/12/2019 - Le ultime festività, che gli italiani hanno trascorso a tavola, dovrebbero rappresentare, in teoria, un momento di incontro e intimità familiare, ma anche un’occasione per trovare del tempo da condividere con il proprio partner, che durante l’anno, affaccendati dal tran tran della vita quotidiana, si è soliti trascurare.

Questo in teoria, perché Capodanno rappresenta invece una delle migliori occasioni, per stringere ulteriormente i rapporti con il proprio amante, magari conosciuto online.

È il sito Tradimenti Italiani a confermarlo, che fa parte di una delle community più popolate dagli italiani (oltre 75.691 iscritti) per gli incontri extraconiugali (gli accessi alla piattaforma quasi raddoppiano proprio durante tale periodo festivo).

Quali sono le città dove si tradisce di più?

Secondo i dati statistici forniti dal portale, scopriamo che Roma è la città dalla quale parte il numero maggiore di accessi proprio nel mese di dicembre, in particolare nei giorni che precedono immediatamente il Capodanno. Ma non solo: si conferma che addirittura raddoppiano i collegamenti alla community. Il motivo?

La chat è lo strumento ideale per tradire, ci si affretta a stringere ulteriormente i rapporti con l’amante, ci si scambia gli auguri e persino si organizzano incontri clandestini nel mese di gennaio, che resta l’occasione preferita per chi non ha timore di peccare di adulterio.

Le festività natalizie, in particolare Capodanno, diventano, quindi, il pretesto ideale non solo per solidificare ulteriormente il rapporto con l’amante, ma rappresentano il periodo migliore per conoscere altre persone.

Ciò si traduce nella predisposizione naturale ad intrecciare nuove relazioni con il prossimo, indipendentemente da che tipo di natura esse siano, predisposizione che proprio in questi giorni tende a rafforzarsi ancora di più.

Ma non solo Roma, sempre secondo il sito di incontri extraconiugali Tradimenti Italiani: l’adulterio online vede un picco in altre insospettabili città, oltre che nelle solite metropoli quali Milano, Napoli, e Torino.

Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia sono, infatti, le regioni dove l’adulterio diventa una fortissima tentazione.

Venezia, Ravenna, Lecce e Ragusa sono le città (ma non sono le uniche), dalle quali è stato registrato un maggiore interesse verso il portale ed è un dato molto interessante, perché in genere si è sempre creduto che il tradimento virtuale fosse soprattutto appannaggio delle città a più alta densità di popolazione, ossia dove le possibilità di adulterio sono decisamente maggiori. Sfatiamo, dunque, questo mito.

La tentazione viene sempre accolta soggettivamente senza che ci si lasci condizionare dal luogo e dall’evento. Neppure feste quali il Natale e il Capodanno si sottraggono, quindi, al gioco della seduzione, anzi paradossalmente diventano una circostanza allettante, per dimostrare interesse verso altre persone.

Qual è il motivo del tradimento?

Proprio quando è più stringente l’impegno familiare si tende a desiderare “l’evasione” soprattutto in giorni emotivamente più carichi di attese e di novità.

Il Capodanno, in particolare, è uno dei giorni più desiderati dagli italiani, si tende a viverlo come la chiusura simbolica dell’anno appena trascorso e, al contempo, come l’inizio di nuove e più stimolanti occasioni, che si riflettono anche nella ricerca di più interessanti rapporti interpersonali.

Certo, resta in generale una festività da vivere in famiglia, ma è pur sempre un buon pretesto per dimostrare attenzioni anche verso qualcuno/a che non sia il proprio partner.

Le chat online restano un potente mezzo da utilizzare, soprattutto quando si tratta di fugaci saluti, che spesso ci si scambia proprio attivando la webcam dall’ufficio in orario post-lavorativo.

I giorni, che precedono immediatamente Capodanno, ma soprattutto qualche minuto prima dello scoccare della mezzanotte, sono i preferiti dalla community di Tradimenti Italiani.

Gli accessi alla chat per sposati aumentano vertiginosamente, si può tranquillamente immaginare l’uso che se ne fa, seppur molto rapido, grazie alla possibilità di vedersi online tramite la webcam. L’orario più caldo durante i giorni feriali? Dalle 18 alle 19:30, mentre il 31 dicembre intorno alle 23.

Insomma le festività non sono solo dedicate alla famiglia: il 2020 è alle porte, bisogna solo decidere chi far entrare!

Per informazioni:

Tradimentiitaliani è la più grande community in Italia destinata agli incontri extraconiugali. È un portale di dating online, che attualmente accoglie oltre 75.000 iscritti, che ogni giorno vi accedono, per rendere più bollente la loro vita sessuale.

Che l’intenzione sia vivere incontri occasionali o allacciare relazioni più stabili, qui il tradimento non viene vissuto come un peccato, ma come un desiderio irrinunciabile.

La community è formata da uomini e donne sposati che, senza alcun tipo di inibizione, condividono i loro più nascosti desideri, fino al punto di soddisfarli organizzando incontri dal vivo, che è l’obiettivo principale del portale.

website: https://tradimentiitaliani.com

e-mail: info@tradimentiitaliani.com