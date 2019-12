DA UNA PAGINA FACEBOOK A UN VERO SITO WEB, CON SWIMME

(Milano 20 dicembre 2019) - Milano 20 Dicembre 2019 - Gestire un sito web è come curare la vetrina di un negozio. Dev’essere costantemente aggiornato e presentare il meglio di ciò che si offre. Un compito impegnativo per le piccole o medie attività locali, che non sempre riescono a ritagliarsi il tempo opportuno e a sviluppare le competenze per farlo.

C’è una risorsa nata proprio per rispondere a questo tipo di esigenza. Swimme è il servizio che permette di trasformare la pagina Facebook aziendale in un vero sito web. Una volta online, il sito si aggiornerà automaticamente a seconda dell’attività sulla pagina stessa. Se si pubblicherà una foto, la si vedrà comparire anche sul sito nella sezione dedicata; se cambieranno gli orari di apertura, basterà aggiornare quelli presenti su Facebook, e così via.

Ma perché proprio Facebook? Innanzitutto perché in Italia conta ben 31 milioni di utenti attivi al mese. Inoltre, permette di targettizzare nei dettagli interessi e comportamenti e consente di vendere i propri prodotti attraverso gli strumenti della piattaforma. Senza dimenticare che il colosso di Mark Zuckerberg ha acquisito anche Instagram e WhatsApp. È quindi la base ideale su cui coinvolgere le persone e costruire relazioni.

Swimme visita in automatico la pagina collegata, così come l’eventuale profilo Instagram e le schede TripAdvisor, Booking e Google. Seleziona i migliori contenuti e li pubblica sul sito web, che è sempre al passo con le novità. E chi vuole vendere i propri prodotti può farlo attraverso la Vetrina di Facebook e gestire gli ordini con Messenger o WhatsApp.

“Nuotare” con Swimme nel grande mare del web è diverso: il sito è one page, il cui codice è stato progettato in ottica SEO e snellito al massimo grado. Per questo, è oltre il 40% più veloce rispetto alla media dei siti web (fonte: GTMetrix) ed è molto facile consultarlo da smartphone. Tutte caratteristiche che contribuiscono a lanciarlo nelle più alte posizioni su Google e di conseguenza a renderlo visibile agli utenti interessati.

Del resto, Content is king. Il team di fotografi professionisti di Swimme è a disposizione per la realizzazione di foto d’alta qualità, che da Facebook faranno bella mostra di sé anche sul sito. E i contenuti che sulla pagina non è possibile organizzare e sono destinati a “passare”, vengono riordinati e organizzati. Il meglio di Facebook con tutti i vantaggi di un sito web di proprietà.

Bastano pochi passi:

•Essere un’attività locale e gestire(o stare per aprire)una pagina Facebook. Quest’ultima dev’essere perfettamente aggiornata, in particolare per ciò che riguarda orari, news, video, eventi, recensioni ricevute.

•Comunicare ai web developer di Swimme l’indirizzo della pagina per procedere al collegamento.

•Condividere lo stile della propria identità, dal logo a eventuali altri materiali. I designer di Swimme modelleranno il sito su questa base, dando la possibilità di valutare il risultato prima della pubblicazione.

•Scegliere cosa raccontare ai visitatori del sito: la storia, le persone, i prodotti, le foto più rappresentative. Sarà tutto pronto per incuriosire chi legge, che troverà contenuti sempre freschi.

E si sa che un utente appassionato, e le sue recensioni, sono più persuasive di qualunque testo appositamente pensato.

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO e Digital PR

https://www.massimofattoretto.com