Castello di Rossino, location da sogno per matrimoni sul Lago di Como con wedding planner

(Milano, 19 dicembre) - Milano, 19 dicembre. Una delle più antiche dimore storiche della Lombardia immersa nel verde della Valle San Martino, la magica cornice del Lago di Como e un impeccabile servizio di wedding planner vicino Milano. Questo e molto altro è il Castello di Rossino, meravigliosa location per matrimoni dove il fascino della storia incontra la bellezza della natura.

Il Castello, di origine medievale, si affaccia su quel ramo del Lago di Como reso celebre dal Manzoni, che proprio qui ambientò la dimora dell’Innominato. In passato è stato una fortezza della famiglia Benaglio, signori della Valle San Martino, oggi è l’unico castello sul Lago di Como utilizzato come location per eventi e matrimoni.

Location matrimoni rito civile Milano con servizio di wedding planner

Aperto tutto l’anno, merito di un clima particolarmente favorevole, il Castello di Rossino ospita matrimoni in ogni stagione. Oltre che per il pranzo di nozze, è usato come location per la cerimonia civile con valore legale. La struttura ha ottenuto l’autorizzazione dal Comune di Calolziocorte nel 2015.

Ad ogni ambiente del Castello viene assegnata una funzione. A seconda della stagione, il matrimonio civile Milano può essere celebrato nei lussureggianti giardini del castello, o all’interno delle suggestive sale, completamente agibili e riscaldate.

La Sala Benaglio, arricchita da uno splendido camino e da affreschi medievali, è l’ideale per i pranzi di nozze in inverno, mentre la Sala della Corte viene utilizzata come zona dedicata all’aperitivo.

Disponibili dalla primavera all’autunno, i giardini del Castello di Rossino offrono un’impareggiabile vista sul Lago di Como. La celebrazione del matrimonio con rito civile avviene presso la Terrazza Panoramica, il ricevimento si svolge invece nel Giardino degli Ulivi, che affaccia su un anfiteatro di fitti boschi.

E per la preparazione dei piatti? Le cucine interne a vista sono ubicate in una struttura a serra, consentono di assaporare piatti cucinati direttamente in loco con una personalizzazione totale del menù.

Organizzare il matrimonio con rito civile al Castello di Rossino non è solo il modo per regalarsi delle nozze da favola, ma anche la soluzione per evitare fastidiosi e complicati spostamenti. Il tutto affrontando i preparativi in assoluto relax, perché l’Expert Team della struttura cura ogni fase dell’evento.

Un gruppo di professionisti, specializzati nell’organizzare matrimoni dinamici, segue gli sposi durante la pianificazione (dalla scelta del menù alle decorazioni floreali) e li aiuta nella personalizzazione del matrimonio, affinché nel giorno del “fatidico sì” tutto sia perfetto.

E per prolungare la magia di un matrimonio in castello, gli sposi possono trascorrere la prima notte di nozze nell’incantevole Suite della Torre, che offre un panorama mozzafiato.

