Pneumatici: sempre più automobilisti li acquistano online

(Torino 17 dicembre 2019) - Il commercio elettronico, si sa, abbraccia ormai gli ambiti più disparati: in rete si compra di tutto, dall’abbigliamento ai mobili, dagli alimenti agli articoli tecnologici, e anche le gomme per auto non sono “immuni” da questo trend.

L’acquisto di pneumatici online sta divenendo una consuetudine sempre più consolidata, e tutto lascia credere che crescerà ulteriormente nel prossimo futuro.

Internet e i pneumatici: un binomio sempre più stretto

D’altronde, acquistare in rete prodotti di questo tipo sa garantire solo dei vantaggi: parallelamente ai “pro” che contraddistinguono il commercio elettronico a livello generale, dunque convenienza economica e rapidità di spedizione, va sottolineato anche il fatto che ricevere direttamente a domicilio degli articoli così pesanti, così ingombranti, è davvero un’ottima prerogativa che consente di evitare una buona dose di fastidio e di sforzo fisico.

Ovviamente è importante che il consumatore faccia riferimento ad e-commerce affidabili e professionali: www.euroimportpneumatici.com può essere un ottimo punto di riferimento, essendo scelto ogni giorno da tantissimi clienti.

In rete stanno crescendo sempre di più anche i contenuti di carattere informativo sui prodotti di tale categoria: sempre più persone, infatti, si rivolgono ad Internet per effettuare la loro scelta, dunque per consultare recensioni, opinioni e specifiche tecniche dei diversi modelli.

La crescita del commercio elettronico di pneumatici sembra essere evidente, dunque, ma quali sono i numeri che la riguardano?

Crescita netta degli acquisti di pneumatici online

Da questo punto di vista risulta molto interessante quanto emerso da uno studio condotto dall’istituto di ricerca Skopos su commissione di un operatore estero, di cui si è parlato molto in rete.

Il sondaggio ha messo in evidenza il fatto che nel 2012 in Italia, dunque solo pochi anni addietro, appena il 4% dei consumatori dichiarava di aver comperato dei pneumatici online, oggi invece la quota è cresciuta ben al 19%.

Sarebbero enormi le prospettive correlate alla crescita prossima futura del settore: questo studio mette in evidenza il fatto che il 50% del campione sia disposto a fare tali acquisti in rete in futuro pur non avendolo ancora fatto.

Le percentuali di crescita sono nette e inequivocabili in diverse nazioni quali Regno Unito e Germania, dove, rispetto all’anno 2013, si sarebbero registrati segni positivi del +64% e del +115%.

Altri interessanti aspetti emersi da questo studio

Ma perché la gente si rivela molto ben propensa ad acquistare in rete dei pneumatici per la propria auto?

Il campione conferma quanto detto in precedenza circa le ragioni per cui optare per l’acquisto online: il 57% degli intervistati è allettato dalla possibilità di fare acquisti ad un prezzo particolarmente conveniente, il 37% valuta positivamente la possibilità di scegliere tra molti diversi articoli, un’altra prerogativa da non trascurare, la medesima percentuale inoltre considera l’e-commerce un’opzione ottima per via dei rapidi tempi di consegna che vengono garantiti.

Un aspetto positivo emerso da questo studio è rappresentato dal fatto che il consumatore italiano non si limita a valutare tali aspetti prettamente commerciali quali il prezzo conveniente e i tempi di spedizione: l’acquirente medio, prima di eseguire il suo acquisto, si informa con scrupolosità circa le caratteristiche del modello, soprattutto per quel che concerne la sicurezza.

Nello specifico, lo studio in questione ha messo in evidenza che ben l’85% degli italiani si accerti, prima di procedere con l’acquisto, del fatto che il modello sia dotato dell’etichetta europea; la tipologia di pneumatico per cui gli automobilisti italiani sarebbero più “pigri” nella scelta, dunque meno attenti alle specifiche tecniche e più allettati dal prezzo, è quella degli All Season.

Questo è senz’altro un atteggiamento ottimale: accertarsi della qualità di ciò che si sta acquistando sia all’altezza di quanto desiderato è sempre una buona prassi, la quale dovrebbe riguardare qualsiasi tipo di acquisto in rete, ciò ovviamente ha un’importanza speciale per quel che concerne elementi tecnici così importanti per le performance del veicolo, nonché della sicurezza propria ed altrui.

Gli italiani non curano al meglio i pneumatici della loro auto

Per contro, secondo lo studio condotto da Skopos, gli italiani non sarebbero impeccabili nella cura dei pneumatici delle loro auto: ben 5 milioni di persone, nel nostro paese, viaggerebbero con pneumatici con una pressione interna non sufficiente, mentre la sostituzione avverrebbe solo quando la gomma si è consumata al punto tale da non rispettare i limiti di legge.

Tutto lascia immaginare, dunque, che la tendenza ad acquistare online i propri pneumatici si consoliderà sempre di più nel prossimo futuro; i dati emersi da questo studio, ovviamente, dovrebbero fungere anche da “monito” nei confronti degli automobilisti più disattenti che utilizzano la propria auto trascurando la condizione dei pneumatici.

La sicurezza non è un aspetto su cui si può transigere.

Euroimport Pneumatici Srl

Via Orbassano 2/A, Vinovo (TO) 10048

Tel.: 0110437759

Fax: 0110432518

Email: assistenza@euroimportpneumatici.it