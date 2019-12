Kaspersky premiata da SMAU Napoli 2019 con il Premio Innovazione. L’azienda ha nominato il team vincente del Campionato Universitario Makers

(Milano, 17 dicembre 2019) -

Milano, 17 dicembre 2019 - Durante l’evento SMAU Napoli 2019, piattaforma di incontro per aziende e startup di tecnologie digitali, pubblica amministrazione e imprese locali, Kaspersky ha ricevuto il Premio Innovazione Smau 2019. Inoltre, l’azienda ha assegnato il Premio Speciale Kaspersky al team finalista del Campionato Universitario Makers, il primo torneo italiano di realizzazione di progetti dell’Internet of Things (IoT) del mondo Maker.

Kaspersky, da sempre impegnata nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi di sicurezza digitale e innovazione, il 13 dicembre 2019 ha preso parte a SMAU Napoli 2019, l’evento di business matching e networking dedicato alle migliori startup del territorio e le imprese digitali innovative. L’innovazione è la chiave di volta di SMAU Napoli, punto di riferimento per tutte le imprese del Sud Italia che desiderano incontrarsi, conoscersi e connettersi al mondo della ricerca e lo sviluppo di prodotto. In qualità di azienda globale di sicurezza informatica, anche Kaspersky pone da sempre le innovazioni al centro del proprio business e crede nella necessità di creare nuove idee e soluzioni al fine di combattere le crescenti minacce. All'inizio di quest'anno, infatti, l'azienda ha lanciato un bando di gara per startup nell'ambito del Kaspersky Open Innovation Program che chiedeva, alle tante imprese in crescita che hanno aderito, di dimostrare il potenziale dei propri prodotti o tecnologie per risolvere problemi concreti di sicurezza informatica.

Partecipando a SMAU Napoli, Kaspersky ha voluto rinnovare il proprio impegno in questa direzione. L’azienda, candidata al Premio Innovazione SMAU per gli operatori digital e ICT che sono considerati modelli di innovazione, è stata premiata durante lo Smau Live Show che si è svolto il 13 dicembre alle 14.30, in cui ha potuto raccontato la propria esperienza ventennale fatta di progetti per il sociale, ricerche approfondite sul settore informatico e soluzioni aziendali per la sicurezza. Durante lo Smau Live Show, infatti, Alessandra Venneri, Head of Corporate Communications, Italy & SEE di Kaspersky, ha preso parte al panel “The benefits of internationalisation: all the secrets to improve the competitiveness of companies”, che ha esplorato le modalità con cui il settore ICT può offrire un vantaggio strategico alle imprese, tramite la lettura e l’esame dei nuovi trend e le nuove opportunità dei mercati. In questa occasione Alessandra Venneri, ha illustrato le diverse iniziative dell’azienda per avvicinare le giovani generazioni ai temi della cybersicurezza. Fra queste l’opera teatrale “Kasper, Sky e l’Orso Verde” prodotta da Kaspersky e realizzata dalla compagnia di giovani talenti diretta da Mitzi Amoroso che ha partecipato al Giffoni Film Festival 2018. I risultati prodotti dal progetto Dream Team - una squadra di talenti dell'innovazione under 30 che ogni anno dà sfogo alla propria creatività all'interno della rassegna Next Generation di Giffoni - sono stati presentati al ministro dei Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli in chiusura dell'edizione 2018, con la speranza di ottenere sostegno istituzionale e riuscire a portare avanti il progetto. Grazie alla collaborazione tra le varie realtà coinvolte, il progetto si è concretizzato proprio nel corso del Giffoni Experience 2019 con la sigla del protocollo d'intesa tra l’azienda e il Ministero e con l’avvio dei lavori, a partire da settembre, per lo sviluppo della app.

“Kaspersky crede fortemente nell’importanza di sensibilizzare i ragazzi, e gli utenti in generale, sulle minacce che possono celarsi online, così come nella necessità di mettere a disposizione di tutti informazioni, conoscenze e semplici regole che possano mettere al sicuro la vita digitale. Proprio per questo siamo davvero molto orgogliosi di aver preso parte a questa ulteriore opportunità di condivisione e collaborazione. Il supporto e le idee delle nuove generazioni sono la linfa vitale della ricerca e del progresso: è per questo che siamo promotori di vari programmi rivolti a loro. Il nostro core business è la sicurezza dei nostri utenti, ed è dunque nostro dovere trasmettere anche quelle conoscenze indispensabili che aiutino le persone a proteggere non solo i propri dispositivi, ma a maturare un approccio responsabile nell’uso della rete e a stimolare e premiare ogni idea innovativa”, ha dichiarato Alessandra Venneri, Head of Corporate Communications, Italy & SEE.

Oltre a Kaspersky, al panel, moderato da Mariangela Contursi, Managing Director Campania NewSteel, hanno preso parte anche Franco Stivali, Chief Innovation Officer Ferrovie dello Stato Italiane, Ludovica Landi, Chief Operating Officer Graded; l’Event and Program Manager di GermanTech Anna Yukiko Bickenbach; Anthea Greco, Head of Partnerships Wayra di Telefonica e Valeria Fascione, Regional Minister for Startup, Innovation and Internationalization, Campania.

Inoltre, l’evento di networking ha ospitato la finale nazionale del Campionato Universitario Makers, il primo torneo italiano di realizzazione di progetti dell’Internet of Things (IoT) del mondo Maker, rivolto a studenti, laureandi e neolaureati in discipline scientifiche ed ingegneristiche delle principali Università e dei migliori Politecnici in Italia. I partecipanti avevano come obiettivo la progettazione e la costruzione di un progetto sui temi IoT, robotica e Intelligenza Artificiale. Ad aggiudicarsi il Premio Speciale Kaspersky, assegnato da Alessandra Venneri nel corso della giornata, è stato il team dell’Università di Pisa. Il premio prevede una visita ai laboratori di Kaspersky a Mosca.

In occasione del Live Show e alla premiazione della finale del campionato Universitario ha partecipato anche Valeria Fascione, Assessore all'Innovazione, alle Startup e all'Internazionalizzazione della Regione Campania. L’assessore ha sottolineato l’importanza della collaborazione con player tecnologici di rilievo e ha parlato delle collaborazioni internazionali della Regione Campania volte ad accelerare i percorsi di scoperta imprenditoriale.

SMAU Napoli si è tenuto il 12 e 13 dicembre 2019, presso il padiglione 6 della Mostra d'Oltremare. Di Napoli. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili al link: https://www.smau.it/napoli19/.

Ulteriori informazioni sul Campionato Universitario Makers sono invece disponibili al seguente link: https://campunimakers.it/#

