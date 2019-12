Sfida a distanza tra Inter e Juventus: per i bookies turno favorevole ai bianconeri

(Roma, 13 dicembre 2019) - La Juventus, nettamente favorita (1,19), cercherà di recuperare il divario con l’Inter. I nerazzurri (2,05) invece,affronteranno una Fiorentina (3,73) in cerca di punti

Roma, 13 dicembre 2019 – Questa domenica si giocherà Juventus – Udinese, un match che, secondo Planetwin365, la Vecchia Signora ha già in tasca. Dopo Sassuolo e Lazio,i bianconeri sono a due lunghezze dal primo posto. Ma questa volta le quote parlano chiaro: vittoria Juve a 1,19, successo dei friulani a 16,50. D’altronde, anche i precedenti tra le due formazioni sono a favore dei torinesi, che detengono in Serie A ben 34 vittorie su 46 incontri giocati in casa. Il pareggio invece, quotato 6,70, non sembrerebbe un esito plausibile anche perché non capita dal 1990.

Si legge Juve anche nel sondaggio Planetwin365, dove l’80% dei tifosi è certo della vittoria di Sarri, contro un 6% che risponde Udinese. Stando ai quotisti, il match potrebbe essere indirizzato in favore dei bianconeri già dal primo tempo (1,55) e la vittoria dovrebbe essere confermata nella seconda frazione (1,38).

Sempre domenica, al Franchi arriva capolista, l’Inter capolista, che si gioca una partita dall’esito decisamente più incerto di quella di Torino. I nerazzurri, dopo la sconfitta contro il Barcellona e l’uscita dalla Champions,affrontano la Fiorentina con l’obiettivo di mettere al sicuro il primo posto in classifica sotto l’albero di Natale. I padroni di casa, dal canto loro, vivono un momento particolarmente delicato,frutto di quattro sconfitte consecutive e il rischio concreto per Montella di non mangiare il panettone da allenatore dei viola. Entrambe le formazioni hanno dunque buone ragioni per portarsi a casa i 3 punti ma,il sondaggio di Planetwin365 pende dalla parte dei neroazzurri con il 46% dei tifosi che crede in un’affermazione dell’Inter, mentre appena un 26% punta ad una vittoria della Fiorentina, nonostante il fattore casalingo.

Quello di domenica sarà il 163esimo scontro in Serie A e la bilancia pende a favore dei nerazzurri con 66 successi contro i 44 dei viola. Anche le quote per il primo marcatore vedono il team meneghino favorito. Lukaku e Martinez da soli hanno segnato finora quanto tutta la Fiorentina (18 gol) e sono proprio loro i papabili per aprire le danze al Franchi: la prima rete della partita firmata da uno dei due è quotata rispettivamente 5,25 e 5,75. Più difficile che siano i viola Pedro (7,00) e Boateng (8,00) a sbloccare l’incontro.

