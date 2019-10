PALLONE D’ORO, BOOKIES A GAMBA TESA SULLA ‘PULCE’: È L’ANNO DI VIRGIL

(Roma, 08 Ottobre 2019 ) - Il difensore dei Reds è il candidato numero 1 secondo le previsioni dei quotisti. Sul podio di Planetwin365 anche il collega di reparto Alisson, che stacca – e non di poco – CR7

Il prossimo 2 dicembre a Parigi si consegna il sessantaquattresimo Pallone d’Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo sportivo e, ancora oggi, il trofeo individuale più ambìto da ogni calciatore. Dopo l’ultima edizione vinta dal centrocampista Luka Modric, tutto fa pensare che anche questa volta non sarà un attaccante a ricevere il premio assegnato dalla rivista francese France Football. È infatti Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, il favorito per la vittoria finale. Un trofeo che riconoscerebbe la grande annata del centrale, campione d’Europa insieme ai Reds. Con il suo eventuale successo, il Pallone d’Oro tornerebbe tra le mani di un calciatore delLiverpoola 18 anni dalla premiazione di Michael Owen.

In questa direzione, oltre che un nutrito schieramento di stampa e tifosi convinti che questo sia stato l’anno del ventottenne capitano della nazionale olandese, vanno anche le quote dei bookmaker, che ipotizzano un podio diverso da quello visto all’assegnazione dei The BestFIFA Men’s Player, lo scorso settembre, quando a primeggiare è stato Messi proprio davanti a Van Dijk e a Cristiano Ronaldo.

Andando a vedere la lavagna di Planetwin365, infatti, la ‘Pulce’ (3,40)è stata scavalcata nei pronostici, che vedono favorito Van Dijk a 1,25 e, dietro, non Cristiano Ronaldo ma un altro giocatore del Liverpool, il portiere Becker Alisson (8,00). Ciò sebbene il ruolo di estremo difensore non sia mai stato tenuto in forte considerazione, tanto da annoverare negli annali solamente Lev Jasin nel 1963.

Per CR7 solo quota 12,00: Campione d’Italia sì, ma fuori dall’Europa ai quarti nonostante la tripletta incredibile con la Juve contro l’Atletico Madrid. Neanche il successo del Portogallo in Nations League può indirizzare più di tanto la tendenza dei pronostici. Anche l’annata del numero 10 argentino, al di là della vittoria in Liga, non è stata particolarmente proficua, con la sconfitta in semifinale Champions League e l’ennesima delusione in Copa America. Potrebbero però contare le 12 reti messe a segno nella massima competizione europea.

Sempre in casa Liverpool in quota anche Manè e Salah, trascinatori a suon di gol verso la scalata europea. Planetwin365 paga 15 volte la posta per il senegalese e 16 per l’egiziano. Chance estremamente ridotte, invece, per la riconferma del Pallone d’Oro a Luka Modric (a quota 301,00).

