Scatole consegnate in 24H, o è gratis con Semprepronte, l’e-commerce semplice e conveniente per scatole di cartone in pronta consegna

(Milano, 4 ottobre 2019) - Milano 4 Ottobre 2019 - Più di 300 formati di scatole, l’offerta più ampia della rete, la soddisfazione espressa dai clienti nelle 7.532 recensioni certificate e gli oltre 5.000 imprenditori che ogni mese si affidano alla sua professionalità. Sono i numeri che descrivono la leadership di Semprepronte® nella vendita online di scatole di cartone in pronta consegna, a prezzi convenienti anche per piccole quantità.

Il cliente può acquistare, direttamente dal produttore, scatole di cartone di ogni tipologia in pochi click. Viene offerto un metodo d’acquisto caratterizzato dalla flessibilità, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E il materiale è consegnato nell’arco di 24/48 ore.

Semprepronte® fa della pronta consegna un punto d’orgoglio della sua politica commerciale. È infatti l’unico operatore del settore che garantisce ai suoi clienti la consegna della merce in appena 24 ore, in caso contrario fornisce un rimborso fino a 100 euro. Con Semprepronte®, “scatole consegnate in 24H, o è gratis”.

S’aggiunge la garanzia da produttore, che interviene nell’acquisto di merce della misura sbagliata e prevede, a fronte del reso, il rimborso immediato. Viene inoltre applicata la garanzia soddisfatto o rimborsato, qualora il cliente non sia soddisfatto dell’acquisto o la merce risulti danneggiata.

La piattaforma di e-commerce semprepronte.it è stata sviluppata facendo ricorso all’esperienza dell’azienda madre Scatolificio Veneto, realtà imprenditoriale inaugurata nel 1992, e alla perspicacia e preparazione di Giorgio G. Gallo, CEO dell’azienda.

Semprepronte® è lo shop online creato per rispondere alle esigenze di piccole e medie imprese, per un’esperienza d’acquisto che si distingue per comodità e velocità. Le aziende hanno così la possibilità di risparmiare tempo e comperare esclusivamente gli imballi di cui hanno necessità sul momento. La strategia per dire basta ai magazzini ricolmi di materiale, con evidenti vantaggi dal punto di vista di spazio e denaro.

Scatole di cartone in pronta consegna, ottimizzare la gestione del magazzino con Semprepronte

Ottimizzare la gestione del magazzino fa parte degli obiettivi di ogni impresa attenta all’incremento degli utili. In quest’ottica, archiviare un’eccessiva quantità di scatole di cartone, che restano poi inutilizzate per mesi, è una scelta inefficace.

In passato e soprattutto prima dell’arrivo sul web di Semprepronte®, veniva preferito il deposito di grandi quantità di imballi perché i tempi per riceverli erano lunghi e solo a fronte di importanti quantitativi era possibile ottenere un minimo risparmio.

Con la rete tutto questo non è altro che un ricordo, un modello di business obsoleto. Sempre Pronteha portato sul mercato un sistema rivoluzionario di acquisto di scatole di cartone: alla varietà dell’offerta, di cui fanno parte oltre 300 formati in pronta consegna, è associata la velocità della spedizione, la merce è consegnata in 24/48 ore in tutta Italia, e la convenienza di prezzi competitivi anche per ordini di quantità limitata.

La spedizione è sempre gratuita e per qualunque dubbio il cliente può affidarsi all’ottimo servizio di assistenza clienti che risponde al numero verde 800 49 33 28.

Scegliere Semprepronte® significa quindi adottare un nuovo metodo intelligente per l’acquisto degli imballi, che riduce i costi di gestione delle scorte e rende più efficiente l’amministrazione dei magazzini.

