Snaitech Sustainability Week, Schiavolin (Ad): “Continua il nostro impegno per le Case Famiglia”

(Milano, 03 ottobre 2019) - Milano, 03 ottobre 2019 – La Snaitech Sustainability Week è stata l’occasione per ricordare la collaborazione ormai quasi decennale con la Fondazione Francesca Rava, che si occupa delle difficoltà dell’infanzia e dei diritti dei bambini. Tante le iniziative della Fondazione sostenute da iZilove Foundation, fondazione di Snaitech dedicata alla solidarietà. Tra le più importanti certamente il progetto “Case Famiglia”, dedicato all’aiuto e al supporto alle case di accoglienza gestite dalla Fondazione Rava a Roma, Lucca e Milano. «Continueremo a sostenere queste strutture che svolgono una funzione di straordinario valore. A pochi chilometri da Porcari, la Casa Famiglia di Lucca si occupa di bambini dai 5 mesi ai 13 anni, alcuni dei quali accolti con le loro mamme e altri da soli». A Roma, il contributo di Snaitech ha consentito di portare in vacanza i bambini del centro. A Milano è stato invece sviluppato un progetto psicoterapico dedicato ad una bambina di origini nigeriane. Alla Fondazione Rava è anche affidata l’organizzazione delle attività ricreative per i bambini durante le giornate di corse all’Ippodromo Snai San Siro.

Snaitech Sustainability Week: sempre più attenzione all’engagement dei dipendenti per valorizzare la cultura aziendale

Nel Bilancio di Sostenibilità 2018 di Snaitech una parte ampia e dettagliata è riservata al personale impiegato e al suo sempre più importante engagement: 806 persone, delle quali il 99% è assunto a tempo indeterminato. Quanto all’età, si rileva come più dell’80% rientra in una fascia inferiore ai 50 anni. Praticamente paritaria la presenza femminile (46%) e maschile (54%).

"In quest’ottica ha svolto un ruolo fondamentale la formazione - afferma l’ad Fabio Schiavolin - una leva che ha favorito la crescita dei talenti, la coesione interna e la diffusione della cultura aziendale". Tra le tematiche affrontate: il gioco responsabile, la prevenzione del fenomeno del riciclaggio, aggiornamenti sulle previsioni normative e momenti di team building. I risultati su sono stati eccellenti: nel 2018 Snaitech ha erogato quasi 17.000 ore di formazione, ovvero il 43% in più rispetto al 2017 e il 68,8% in più rispetto al 2016, quasi 21 ore pro-capite.

