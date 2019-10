INTER-JUVE: EQUILIBRIO PERFETTO PER BOOKIES E TIFOSI

(Roma, 3 ottobre 2019) -

Nel derby d’Italia il sorpasso bianconero vale esattamente quanto lo stacco nerazzurro (2,81).Parità assoluta anche nella risposta dei tifosi alla chiamata di Planetwin365: 34% Inter, 34% Juve

200 volte Inter-Juve. In un San Siro a un passo dal sold out. Le prime due della classe si affrontano nel posticipo della settima di Serie A, per quelli che potrebbero essere 90’ decisivi per i percorsi di Inter e Juve in campionato. Entrambe le squadre arrivano da due settimane fitte di impegni, ed entrambe hanno dimostrato fin qui di poter raggiungere obiettivi importanti in questa stagione, per questo motivo gli analisti di Planetwin365 hanno blindato le previsioni di questa Inter-Juve su un equilibrio assoluto, che vede il segno 1 e il segno 2 condividere la stessa quota (2,81) mentre di pochissimo si distacca il segno Xa 2,95.

Secondo le quote, insomma, tutto può succedere domenica sera. Anche i tifosi si schierano in maniera speculare nel dare fiducia alle due squadre: dagli insight di Planetwin365 risulta che il 34% di chi si è espresso lo ha fatto in favore della vittoria interista, identica percentuale di coloro che credono nel sorpasso juventino (tra le due formazioni, infatti, solo due punti di distacco). A rompere – ma nemmeno più di tanto – la stasi è il 32% che prevede un pareggio. Ma se da un lato il risultato esatto per i quotisti potrebbe, in effetti, essere proprio l’1-1 (6,51), dall’altro lato ci si potrebbe aspettare anche una partita potenzialmente ricca di gol, come indica la quota di 2,07 per l’Over 2,5. A sbloccarla, seppure con un risicatissimo scarto in lavagna, potrebbero essere i padroni di casa (2,03 contro 2,05 Juve), presumibilmente già nei primi 15’ di gioco (3,51). In un momento così delicato tra avvio di campionato e coppe, molto dipende da come arriveranno in campo soprattutto i bomber: Lukaku si è risparmiato il Barcelona e arriva a San Siro da marcatore più atteso per l’Inter (2,75), mentre dall’altro lato spicca il nome di CR7, la cui rete vale 2,15 la posta, subito dopo ci sono Higuain, che ha sbloccato la partita di Champions contro il Bayer Leverkusen martedì (3,05) e Dybala, ancora a caccia del primo gol in campionato (3,55).

