Snaitech Sustainability Week, Schiavolin (Ad): “Straordinario il sostegno dei nostri dipendenti a Special Olympics”

(Roma, 02 ottobre 2019 ) - Una particolare menzione all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2018 la merita la partnership con Special Olympics Italia, programma sportivo dedicato a persone con disabilità intellettiva. La grande partecipazione e il profondo coinvolgimento dei dipendenti Snaitech a questo progetto, emersi con forza in occasione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2018, hanno reso orgoglioso l’amministratore delegato Fabio Schiavolin: "L’adesione è andata oltre ogni aspettativa. Centotrenta dipendenti hanno raccolto la sfida e sono scesi sul campo di gara con gli Atleti Special Olympics. Un record di partecipazione a livello nazionale, come ci hanno detto gli stessi organizzatori. In quei giorni abbiamo conciliato i valori dello sport, dell’inclusione e della solidarietà aziendale".

Il legame tra Snaitech e Special Olympics Italia va avanti da tre anni: avviato nel 2017 con l’iniziativa Adotta un Campione, proseguito nel 2018 con il volontariato aziendale e in corso anche nel 2019 con «Young Athletes Program», un progetto innovativo di gioco e sport dedicato ai bambini dai 2 ai 7 anni, con e senza disabilità intellettiva.

