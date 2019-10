Le Fonti vola a Mumbai

(Milano, 2 ottobre 2019) - Il calendario estero dei Le Fonti Awards® si arricchisce di una nuova tappa. A novembre sarà l’India ad ospitare la prestigiosa cerimonia di premiazione

Milano, 2 ottobre 2019 – Il 26 novembre Le Fonti volerà a Mumbai con una serata dedicata alle compagnie e realtà Indiane e straniere che si sono distinte nel panorama economico – legale del subcontinente. La Cerimonia si pone quindi come un incubatore di Eccellenze Internazionali e un privilegiato contesto di networking atto al facilitare e intensificare le business relations.

Il tutto verrà ripreso dalle telecamere di Le Fonti TV che, con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, garantirà massima risonanza mediatica all’evento.

La serata si svolgerà nelle suggestive sale del The Taj Mahal Palace, e sarà introdotto da un Faccia a Faccia di Alan Friedman con Anish Shah, Group President (Strategy) di Mahindra Group, dal titolo “India and the global economy: challenges in 21st century”. Durante il confronto saranno discusse la situazione economica indiana con un particolare focus circa le varie opportunità che il paese può offrire agli investitori e le nuove sfide ancora da affrontare.

All’interno del dibattito si darà spazio anche al digital e alle nuove tecnologie, grande passione di Anish Shah che, in un’intervista, ha enfatizzato l’uso che Mahindra Group ne fa per “rendere la vita più semplice” a clienti e stakeholder.

“Il digitale è volto a semplificare l’esperienza del cliente, innovare e implementare”, ha dichiarato. Definendo il digitale “il mezzo più potente a disposizione di un CEO,” Shah ha aggiunto come permetta alle aziende di essere sempre un passo avanti e quindi di sopravvivere ai competitor. Ammettendo la mole di cambiamenti necessari alla trasformazione digitale, Shah ha affermato che, ad oggi, l’implementazione risulta ancora essere la parte più difficile.

Molti gli ospiti di rilievo che otterranno un riconoscimento durante la serata, tra cui Kabir Bedi, attore di fama internazionale a cui sarà assegnato il Lifetime Achievement Award e il produttore cinematografico Samir Gupta, che riceverà uno Special Innovation Prize. Gupta avrà inoltre modo di parlare della sua ultima fatica, il remake bollywoodiano di Rambo, in un’esclusiva intervista con Alan Friedman.

Knowledge partner dell’iniziativa UJA - Udyen Jain & Associates

