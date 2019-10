Senefill, Novasep's Commercial Facility for Aseptic Filling and Finishing Operations, Is Now Ready to Operate

Conte: non mi accontento di iva, lavoro a piano articolato

Roma, 1 ott. (askanews) - "Abbiamo approvato questo primo documento di contabilità pubblica, voglio confermare l'annuncio che ho già fatto: abbiamo sterilizzato l'aumento dell'Iva. Non mi accontento di non far aumentare l'Iva. Lavoriamo ad un progetto molto articolato. Cominceremo già da quest'anno con la legge di bilancio e i collegati". Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, nella ...