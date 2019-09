Very Good Initial Score for ThomasLloyd in UN PRI Assessment Report 2019

Marco Giallini in Rocco Schiavone 3: il successo? Grazie al loden

Roma, 30 set. (askanews) - Marco Giallini torna nei panni del burbero e affascinante Rocco Schiavone, l'amato personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini, con quattro nuovi episodi, in onda su Rai2 il mercoledì in prima serata a partire dal 2 ottobre. Quattro nuovi casi per la terza stagione della serie, stavolta con la regia di Simone Spada, (dopo Michele Soavi e Giulio Manfredonia) che ...