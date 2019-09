MILANO GREEN WEEK: SABATO L’IPPODROMO SNAI SAN SIRO APRE I SUOI CANCELLI PER UNA GIORNATA ALL’INSEGNA DEL VERDE

(Milano, 27 settembre 2019 ) -

Molte le attività gratuite dedicate a grandi e piccini: pony, giri in carrozza, tour #scoprisansiro e la mostra temporanea multimediale “Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo”. L’Ippodromo ospita al suo interno un parco botanico e circa 2.700 alberi ad alto fusto.

Sabato 28 settembre l’Ippodromo Snai San Siro aprirà gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l’evento promosso dal Comune di Milano, all’interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città.

Unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali, l’Ippodromo Snai San Siro è stato dichiarato monumento di interesse nazionale e rappresentaper la città di Milano un incredibile polmone verde. Il complesso dell’Ippodromo occupa una superficie complessiva di circa 610.000 mq e si trova all’interno del più ampio comprensorio ippico di proprietà di Snaitech, un’immensa area che si estende per 1.500.000 di mq, circa l’1% dell’intera superficie del Comune di Milano. Non solo, all’interno dell’Ippodromo si trovano un prezioso parco botanico che conta 59 specie differenti registrate e cartellinate, circa 2.700 alberi ad alto fusto ed un laghetto posto al centro della pista da galoppo, che con il tempo è divenuto un vero e proprio microsistema e habitat adatto a diverse specie di anatidi di vari continenti. Non a caso quest’anno l’Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano, un riconoscimento molto importante per l’impianto e per gli sforzi fatti da Snaitech per preservarlo e valorizzarlo.

Ad attendere i visitatori che sabato si recheranno all’Ippodromo cisarà il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell’impianto. Da quest’anno il tour si arricchisce inoltre di un’interessante novità, attraverso l’app Leonardo Horse Project sipotranno infatti approfondire le storie e le curiositàdei luoghi piùsignificativi previsti dal tour: dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, fino alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty. Alla fine del tour, i cittadini potranno anche visitare la mostra temporanea multimediale “Leonardo da Vinci e la rappresentazione del cavallo”, realizzata in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, aperta a tutti gratuitamente.

Come sempre, sono previste attività gratuite dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un’area giochi con animazione e laboratori e un’area pony per il battesimo della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo. Per gli amanti dell’ippica, nell’arco della giornata si terranno importanti corse come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Area del Cavallo di Leonardo: dalle 10:00 alle 19:00

Parco Botanico: dalle 12:00 alle 19:00

Mostra multimediale: dalle 10:00 alle 18:00

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 3495359374 ‐ e‐mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Ad Hoc Communication Advisors

Demos Nicola – Cell. 3351415583; e‐mail: demos.nicola@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e‐mail:sara.mastrorocco@ahca.it