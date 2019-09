Creating the Future Personal Sound Sphere - CEVT and Noveto Working Together to Implement Noveto Smart Audio Within the Geely Group

Rai, "No non è la Bbc": serata-omaggio di Arbore a Boncompagni

Roma, 25 set. (askanews) - Il Maestro Renzo Arbore dedica al suo amico Gianni Boncompagni un programma divertente e inaspettato, ripercorrendo la carriera artistica dell'ideatore di "Non è la Rai". "NO non è la Bbc", una long size version di oltre tre ore in onda su Rai2 giovedì 26 settembre dalle 21.05. Al termine della conferenza stampa di presentazione del programma a Roma, Arbore spiega: ...