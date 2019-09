B2BIG® Live: il 25 e 26 ottobre a Bologna l’evento dell’anno sul marketing B2B in Italia

(Bologna, 24 settembre 2019) - Bologna, 24.9.19 - Due giornate ricche di interventi e momenti di confronto pensate per offrire spunti, strategie e buone pratiche a tutte le aziende che operano in mercati B2B

B2BIG® Live è il primo evento interamente dedicato al marketing e alle vendite business to business, una due giorni ricca e intensa di spunti e strategie ideata con l’unico scopo di aiutare gli imprenditori a crescere puntando su un sistema marketing > vendite artefice dello sviluppo dell’azienda.

L’evento è organizzato da L’Ippogrifo®, agenzia di marketing e vendite B2B che da oltre vent’anni aiuta e supporta le imprese a implementare sistemi di sviluppo commerciale basati sul marketing.

Gli argomenti trattati spazieranno dal posizionamento strategico differenziante, alle leve del marketing operativo, dalla comunicazione e il copywriting, alle dinamiche commerciali con le fasi del ciclo di vendita, le procedure commerciali e la gestione della rete vendita.

L’obiettivo di B2BIG® Live è quello di aumentare le competenze dei partecipanti in tema di marketing e vendite B2B attraverso contenuti fruibili da tutti, perché basati su casi studio di PMI italiane.

L’Ippogrifo®, dopo anni di produzione e diffusione di contenuti al mercato, ha deciso di lanciare B2Big®, l’Academy formativa dell’agenzia. Rivota a chiunque operi nel marketing e nelle vendite in mercati business to business, B2Big® verrà presentata e lanciata ufficialmente durante l’evento denominato appunto B2Big® Live, che diventerà un appuntamento annuale da non perdere. B2Big® sarà un contenitore strutturato di informazioni, strumenti, casi pratici e strategie sperimentate dei quali B2Big® Live ne sarà la rappresentazione dal vivo, in una intensa due giorni.

Di seguito alcuni temi che verranno approfonditi durante gli interventi di B2Big® Live:

• Come posizionarsi correttamente nel mercato

• Come vincere la concorrenza presentando “un’offerta diversa”

• Quali sono le corrette leve di marketing da utilizzare nel B2B

• Come comunicare in modo efficace

• Come organizzare le attività di vendita in modo che producano risultati tangibili

• Come gestire una rete di vendita

• Come si crea un sistema marketing > vendite, basate su principi azione > reazione

• Quali sono le fasi del ciclo di vendita nel B2B e come si elabora una procedura commerciale

Gli esperti che interverranno durante le due giornate di B2BIG® saranno Andrea Zucca, Nevio Zucca, Adriano Gall, Roberto Lorenzetti e Fabrizio Gherlani, ognuno specialista in una precisa area del marketing e delle vendite business to business.

“Oggi ci troviamo nella particolare situazione in cui il mercato pullula di contenuti informativi sul marketing generalista, ma allo stesso tempo è sterile di contenuti formativi specifici sul marketing business to business“, dichiara Andrea Zucca, CEO de L’Ippogrifo® e ideatore dell’evento assieme a Nevio Zucca. “Da questa considerazione è nata la decisione di ideare prima un contenitore e poi un evento, in cui si parli solo di marketing e vendite B2B attraverso contenuti di valore derivanti dall’esperienza reale sul campo e dalla visione di casi pratici”.

“Nelle PMI italiane la cultura del marketing è ancora poco sviluppata. Grazie al confronto continuo con i nostri clienti, operanti in tutti i settori di business nel B2B, abbiamo capito che c’era lo spazio per creare un punto di riferimento nel mercato. Questo considerata anche l’esperienza più che ventennale de L’Ippogrifo®”, afferma Nevio Zucca.

B2BIG® Live si terrà il 25 e 26 ottobre a Bologna, presso il Zanhotel & Meeting Centergross. Qui è possibile vedere il video teaser di presentazione dell’evento “https://www.youtube.com/watch?v=8YlvTzEpV9U” mentre a questo indirizzo “https://programma.b2biglive.it/” sono disponibili ulteriori informazioni ed è possibile acquistare il biglietto d’ingresso.

L’Ippogrifo® è un’agenzia specializzata in marketing e vendite B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia che all’estero. Fondata a Trieste nel 1996 dai fratelli Andrea e Nevio Zucca, ha una rete di consulenti operativa in tutta Italia; è associata ad UNA, è fondatrice di AIMB2B (Associazione Italiana Marketing B2B) e cura la presidenza della sezione triveneto del Club del Marketing e della Comunicazione. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015.

