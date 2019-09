SNAI – Serie A, Milan Inter: Conte avantiPrecedenti e classifica parlano nerazzurro

(Milano, 20 settembre 2019) - Successo Inter a 2,25, per i rossoneri la quota da vittoria sale a 3,30 – Favoritissimo il Napoli, in visita a Lecce: «2» a 1,35, prevista una gara da Over – Bologna Roma in equilibrio.

Milano, 20 settembre 2019 I precedenti, ma soprattutto la classifica, spingono l'Inter un po' più avanti

nelle valutazioni degli analisti SNAI sul derby di domani sera contro il Milan. I nerazzurri hanno vinto le due

ultime stracittadine e viaggiano a punteggio pieno in campionato, tre punti più su dei rossoneri, che si sono

ripresi con due vittorie di fila dopo la sbandata iniziale. Nelle previsioni dei trader, quindi, largo alla squadra

di Conte, data come favorita a 2,25. Si sale a 3,20 per il pareggio mentre la vittoria del Milan che in Serie A

non vince un derby dal 2016 arriva a 3,30. L'ultimo scontro diretto, quello dello scorso marzo, finì 3-2 per

l'Inter, ma le statistiche delle due fino a questo momento suggeriscono una gara più contratta. Entrambe

hanno subìto solo una rete nelle prime tre giornate: una partita da Under (quindi con meno di tre gol

complessivi) vale 1,70. Nell'esordio in Champions l'Inter, pareggiando al 92' contro lo Slavia Praga, è

ritornata a fare i conti con la sua indole "pazza": un ribaltone nel derby (quindi una vittoria dopo lo

svantaggio iniziale) vale 12.

Napoli da Over a Lecce Nell'esordio Champions, invece, ha fatto faville il Napoli, battendo i campioni in

carica del Liverpool. Per gli azzurri, domenica pomeriggio, c'è la sfida in trasferta contro il Lecce, pure su di

giri dopo aver battuto il Torino, ma nei fatti ampiamente sfavorito. Un'altra impresa dei salentini vale 8,50,

paga 5,25 il pareggio, mentre va giù fino a 1,35 il successo del Napoli. Al contrario di quanto previsto a San

Siro, al Via del Mare i gol non dovrebbero mancare, viste le attitudini delle due formazioni: il Napoli segna

tanto (con 9 gol ha il miglior attacco della Serie A), il Lecce subisce una media di due reti a incontro. L'Over,

almeno tre marcature complessive, vola basso a 1,55. Dopo aver siglato il suo primo gol in azzurro con il

Liverpool, Fernando Llorente si candida per una rete anche in campionato, opzione data a 2,75.

Juve ok, Roma ad alta quota Dopo due pareggi di fila tra campionato e Champions la Juventus ha un turno

sulla carta agevole contro il neopromosso Verona: l'«1» è appena a 1,15. quota più bassa dell'intero turno di

campionato, mentre il pareggio è già a 7,50 e il blitz dell'Hellas è addirittura a 20. Più ostico l'impegno della

Roma, mostratasi bellissima in Europa, ma alle prese in trasferta con il solido Bologna. Quote in equilibrio

quasi perfetto: emiliani a 2,75, pari a 3,55, successo giallorosso a 2,45.

