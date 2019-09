TRUSTECH - The Global Event for Payments, Identification & Security

Moda

Parata di vip per l'evento delle stiliste folignati Sara e Tania Testa

Le Twins superano i propri confini e lanciano lo shop online. Una novità che le gemelle Sara e Tania Testa, stiliste e imprenditrici del marchio della moda, hanno presentato mercoledì a Milano nello show room “pokemaoke”. “Belle e comode. In un attimo”, è lo slogan di Le Twins. “I nostri abiti si possono infilare comodamente e subito. Perché non ci sono zip, non ci sono stringhe - spiegano Sara e ...