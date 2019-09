BPER Banca sostiene il Festival Francescano edizione 2019

(Bologna,19 settembre 2019) -

Sabato 28 in Piazza Maggiore a Bologna è in programma Abbi cura di me, il concerto di Simone Cristicchi realizzato con il contributo dell’Istituto

BPER Banca rinnova il proprio sostegno al Festival Francescano di Bologna, confermando l’interesse per un progetto sempre di elevato spessore culturale e con grande partecipazione di pubblico. Quest’anno il tema della manifestazione è "attraverso parole – prove di dialogo”.

In particolare l’Istituto ha deciso di sostenere uno degli eventi più attesi, il concerto "Abbi cura di me" di Simone Cristicchi e dell’Orchestra del Collegium Musicum Almae Matris, in programma sabato 28 alle 21,15 in Piazza Maggiore.

Il cantautore romano, tra i più apprezzati nel panorama musicale italiano, è stato vincitore del Festival di Sanremo 2007 e ha ricevuto nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti.

L’Orchestra del Collegium Musicum, diretta per l’occasione dal Maestro Valter Sivilotti e composta da giovani musicisti, è l’orchestra ufficiale dell’Università di Bologna.

In "Abbi cura di me" ricorre il tema millenario dell’accettazione – racconta Cristicchi – della fiducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé. Questo brano vuole essere una preghiera d’amore universale – prosegue Cristicchi – una dichiarazione di fragilità, una disarmante richiesta d’aiuto”.

In questa versione speciale con orchestra dal vivo, monologhi e canzoni si alterneranno in uno spettacolo che viaggerà sulle ali del divertissement e della poesia; in dialogo con un frate francescano, l’artista si racconterà “attraverso parole”.

