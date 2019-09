Colorcon Launches $50 Million Venture Capital Fund

Ciotti (Corepla): da Torino analizziamo cosa trasporta il Po

Roma, 17 set. (askanews) - "Torino è un punto importante per noi perché per la prima volta facciamo in Italia una sperimentazione lungo il fiume Po all'interno di una grande città. Ci poniamo due obiettivi con questa sperimentazione che durerà circa quattro mesi: prima di tutto valutare tutto ciò che viene trasportato dal Po, andare a fare il riciclo di ciò che possa essere riciclato, ed ...