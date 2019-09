The New Nordic Group Announces a Further Strategic Development

Scuola, protesta del personale Ata: senza stipendio da mesi

Roma, 11 set. (askanews) - L'Unione sindacale di base (Usb) denuncia la fine degli appalti nelle scuole, la mancata internalizzazione dei lavoratori e chiede con urgenza l'attuazione del decreto che sblocchi la situazione. Hanno manifestato in tanti oggi a Roma e domani è in programma un'altra giornata di sciopero nazionale dei lavoratori ex Lsu/Ata, il personale amministrativo, tecnico e ...