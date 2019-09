Instagram oscura il numero dei like, ma l’influencer marketing non si ferma

(Vicenza, 11/09/2019) - Vicenza, 11/09/2019 - Instagram, uno dei più popolari social network del momento, ha scelto di oscurare il numero dei like. Tuttavia, questa pratica non ha posto un freno all'influencer marketing che, anzi, è in continua crescita. Le storie, le foto e i video, infatti, sono un modo diretto e dinamico per proporre campagne di influencer marketing. Il successo di Instagram si può riconoscere dalle indagini statistiche effettuate da OBE (Osservatorio Branded Entertainment) e rielaborate anche da Public Media. Secondo questi enti di valutazione statistica del mercato italiano del branded entertainment, Instagram guida le campagne social degli influencer marketing con il 65% delle preferenze. Questo significa che 65 aziende su 100 scelgono Instagram per le proprie campagne di influencer marketing.

Ma queste indagini vanno ben oltre i semplici numeri sulle presenze e hanno evidenziato che il 44% dei post che operano nell'influencer marketing, viene effettuato tramite foto, mentre le campagne video sono leggermente inferiori, raggiungendo solo il 37% delle presenze. Inoltre, ulteriori indagini statistiche hanno evidenziato che si tratta di una strategia in continua crescita, tanto che le aziende nel 2019 hanno investito cifre anche tre volte superiori a quelle poste in bilancio nel 2017 e 2018.

Chi sono gli influencer preferiti dalle aziende?

Quando si parla di influencer marketing, non si deve pensare solo ed esclusivamente ai VIP che prestano il proprio volto e la propria fama a forme di marketing sui propri canali social. L'OBE ha infatti evidenziato che la percentuale maggiore di campagne di influencer marketing viene effettuata dalle persone comuni. Il 26% circa dell'influencer marketing su Instagram è, quindi, svolto da chi è in grado di coinvolgere, dal punto di vista delle vendite, i propri follower. Il 23% delle campagne, invece, viene affidato a VIP, personaggi celebri della musica, della moda o dello spettacolo.

Di particolare interesse è poi l'importanza che stanno assumendo i vertical influencer, ossia gli esperti di settore. Le aziende specifiche dei diversi settori di sport, beauty, viaggi, famiglia o altro scelgono campagne di vertical influencer per il 33% delle volte.

Influencer marketing e like: il test di Instagram

Luglio 2019 è stata una data storica per Instagram: in Italia, infatti, si decide di applicare un testo in modo da nascondere i like da foto e video postati sul social network. Questa scelta è stata dettata da un importante motivo. Sempre più spesso, infatti, i social vengono utilizzati in maniera compulsiva, come contenitore per like, indipendentemente dalla qualità che offrono i contenuti condivisi.

Questo modo di utilizzare i social ha allarmato dapprima sociologi e psicologi, sempre più preoccupati del bisogno compulsivo, che caratterizza soprattutto i giovanissimi, di accumulare like. Successivamente, anche i vertici delle piattaforme social hanno dovuto convenire sul fatto che il numero di persone che fa un utilizzo errato dei social è sempre in aumento. Soprattutto i giovanissimi e le persone particolarmente fragili, si preoccupano di ricevere quanti più like possibili, a discapito dei contenuti.

Questa piega non solo è pericolosa per gli utenti, ma può rappresentare un danno anche per i social stessi, che perdono la funzione iniziale di condivisione di esperienze per diventare fonte di disagio per moltissimi utilizzatori delle piattaforme di condivisione.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la scelta di celare i like agli utenti non ha inibito le aziende operanti nell'influencer marketing. Infatti, se è vero che gli influencer basano la propria popolarità sul numero di like, è altrettanto vero che i like passivio le visualizzazioni poco attente delle storie, non giovano alla crescita di un brand. È quindi boom di acquisizione di followers reali, che non siano bot, come spesso è accaduto negli ultimi tempi. Per un servizio del genere è possibile rivolgersi ad agenzie esperte del settore, come Unica Studio Web.

Puntare all'influencer marketing implica, da parte del brand, la ricerca di utenti effettivamente interessati ai prodotti offerti e, quindi, intenzionati a seguire l'influencer con attenzione. Alcuni brand hanno, inoltre, già previsto la possibilità di realizzare profili sponsorizzati specifici, per compensare eventuali cali di follower diretti o indiretti, ossia legati ai propri influencer.

Per comprendere al meglio il ruolo dell'influencer marketing e come questo tipo di strategia rappresenti un notevole punto di forza di molte aziende, si fornisce di seguito un approfondimento su questa particolare forma di marketing, nonché sul significato di engagement e di influencer.

• Cos'è l'influencer marketing

L'influencer marketing si basa sull'influenza che determinate persone, gli influencer, esercitano su altre, limitatamente al potere di acquisto. Ha visto le prime proposte intorno al 2014, dapprima con i blogger e poi, sempre più, con i social, in particolare con Instagram e le sue storie. Lo sviluppo dell'influencer marketing in questi pochi anni è stato reso possibile soprattutto dalla spontaneità degli influencer che, con i loro post sui blog e storie social, riescono ad esaltare gli aspetti positivi di un prodotto senza, tuttavia, venire identificata come una vera e propria Ad, il cui scopo esclusivo è quello della vendita.

Oggi l'influencer marketing rappresenta una realtà ben radicata, soprattutto in Italia, al punto che molte aziende presentano, tra le voci di spesa relative al marketing, proprio quelle per l'influencer marketing. Questa strategia di vendita potrebbe riportare l'attenzione sulla qualità dei contenuti, aspetto fondamentale per veicolare i messaggi di marketing.

• Engagement: il coinvolgimento degli utenti

Per definire di successo l’influencer marketing, risulta di fondamentale importanza la certezza di possedere un buon engagement di utenti, ossia il coinvolgimento dei followers. Come precedentemente accennato, il like passivo non rappresenta un elemento di interesse per il marketing su Instagram e sui social in generale. Al contrario, il primo aspetto da curare è quello di coinvolgere un certo numero di utenti, un bacino di followers attivi che attende i post degli influencer, appassionato dalle proposte, dalle storie e dai consigli che vengono forniti.

L'engagement prevede, dunque, il coinvolgimento di un pubblico specifico - particolarmente interessato al tipo di informazioni fornite dall’influencer - fondamentale per poter definire una strategia di marketing vincente. Sono molti gli strumenti e i metodi utilizzabili per ampliare l’engagement del proprio pubblico, e se ne parla spessissimo su internet, come nell'articolo del bloglinkato.

• Il ruolo dell'influencer

Detto ciò, si deduce che l'aspetto principale per poter condurre un influencer marketing di successo sia quello di selezionare con attenzione gli influencer, essendo essi i soggetti che prestano il proprio volto e il proprio impegno per indirizzare le decisioni di acquisto dei propri followers.

Esistono differenti tipi di influencer: alcuni sono persone famose del mondo dello spettacolo o della moda, altri sono esperti o professionisti in settori di nicchia. Molti brand, nella scelta degli influencer a cui affidare una particolare campagna di marketing, non valutano solo il numero di follower di un influencer, ma soprattutto la compatibilità con il settore di riferimento dell'esperto. È anche possibile comprare follower su Instagram, soprattutto all'inizio della propria attività su Instagram, ma l’engagement aumenta solo se questi sono reali e non bot. In questo modo, questo numero, unito alla capacità di coinvolgimento dell’influencer, ne decreterà il reale successo sfruttabile poi dalle aziende.

