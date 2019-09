Promozioni Mercedes super-convenienti a misura di ogni cliente: il piacere di scegliere New PadovaStar

(Milano, 2 Settembre 2019 ) - Milano, 2 Settembre 2019 - Al momento dell’acquisto dell’auto il cliente passa in rassegna gli operatori del settore, nella prospettiva di entrare in contatto con quelle società che offrono convenienza, autorevolezza e qualità della proposta.

Una sintesi che descrive le prerogative di New PadovaStar, concessionaria ufficiale per la vendita e l’assistenza di vetture e veicoli commerciali Mercedes-Benz e Mercedes-Benz FirstHand.

Negli showroom di Limena e Cittadella, le due sedi dell’azienda attiva nella provincia di Padova, è disponibile un ampio parco auto, di cui fanno parte Mercedes nuove, usate FirstHand, tanti modelli in offerta, auto a KM zero e promozioni che hanno richiamato un pubblico proveniente da tutta Italia.

Puntando sull’innovazione e la volontà di rispondere alle esigenze di ogni cliente, New PadovaStar ha approntato formule d’acquisto che hanno conquistato il Web. Il successo riscosso da “Prezzi Super” è dovuto all’opportunità di comperare i migliori modelli Mercedes a un prezzo insuperabile. Ogni mese c’è una selezione diversa.

I clienti intenzionati alla prenotazione di un’auto, possono farlo sfruttando il portale padovastar.it. È sufficiente lasciare un acconto di appena 250 euro utilizzando un sistema di pagamento sicuro, come PayPal. E nell’eventualità di un ripensamento, sarà disposto subito il rimborso. Sul sito il cliente può inoltre constatare tutte le caratteristiche delle promozioni in corso, le offerte e l’intero stock disponibile.

L’affermazione commerciale dell’azienda veneta ha per oggetto l’intero scenario nazionale: ben il 30% delle auto che sono state vendute durante il 2018 ha riguardato clienti fuori provincia, provenienti soprattutto da Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna.

A documentarlo ci sono centinaia di recensioni dei clienti, certificate dalla società specializzata eKomi, secondo la quale New PadovaStar vanta un punteggio di 4,7/5.

Dietro alla customer satisfaction c’è la convenienza di alcune delle migliori offerte del mercato, ma anche la professionalità e il supporto di chi conosce a fondo il settore dell’automotive.

In queste sezione potrai trovare i modelli merceds in offerta a prezzi super relativi a:

• Mercedes Classe A

• Mercedes GLC

• Mercedes Classe B

• Mercedes GLA

• Mercedes Classe C SW

Grazie al personale di New PadovaStar il cliente può ottenere preventivi personalizzati e ricevere tutte le informazioni che desidera. E presso le due officine autorizzate Mercedes (Limena e Cittadella), trova i sistemi più innovativi per la cura della sua auto nell’eventualità di guasti o per compiere semplicemente un tagliando.

