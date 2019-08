Syntellix Asia and Chunli Agree Far-reaching Co-operation to Introduce and Market Innovative "Quantum Leap in Implantology" MAGNEZIX® Medtech Devices in China

La denuncia di Maria: lasciata sola a partorire in cella a Denver

Denver, 30 ago. (askanews) - Ha partorito da sola, in una cella del carcere di Denver, nonostante le sue richieste di aiuto. La storia di Maria Sanchez è documentata da questo video, rilasciato dal carcere oltre un anno dopo gli eventi dietro le insistenze dei legali della ragazza. Maria ha 29 anni, è incinta, è in cella a Denver in Colorado dopo un arresto per furto di identità. Nelle immagini ...