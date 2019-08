Artigianalità e alta qualità dei papillon Papillover, l’eccellenza del Made in Italy per chi fa la differenza anche con le proprie scelte di stile.

(Milano 29 Agosto) - Milano 29 Agosto- Papillover nasce dall’idea di due sorelle napoletane di proporre il papillon non solo come accessorio formale, da utilizzare in situazioni in cui l’eleganza è d’obbligo, ma anche come accessorio casual da indossare tutti i giorni a completamento del proprio stile.

In Papillover l’innovazione nel design e l’amore per il prodotto si esprimono nella ricerca dell’eccellenza che si ottiene con un processo produttivo sartoriale e scegliendo una filiera 100% Made in Italy.

Le creazioni di Papillover riflettono la convinzione che l’artigianalità rappresenti un fattore indissolubilmente legato ai prodotti di alta qualità.

Una scelta strategica che si colloca in una prospettiva coerente con il seducente e raffinato percorso tracciato dalla tradizione della grande sartoria italiana.

Ogni papillon Papillover viene tagliato e cucito singolarmente e rifinito a mano e per questa ragione può essere personalizzato in ogni particolare, arrivando a creare un prodotto completamente ideato dal cliente.

La ricerca dell’eccellenza e la volontà di puntare sul reale Made in Italy, concetto spesso abusato soprattutto nell’ambito della moda, hanno portato Papillover a ricercare partner commerciali in linea con i propri valori. Lo dimostra la collaborazione, che ha dato vita al progetto BERTO4PAPILLOVER, definita con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim, con cui Papillover condivide la passione per qualità e Made in Italy.

Papillon di design, 100% Made in Italy e con un’offerta molto ampia di proposte tra cui scegliere, perché ognuno possa trovare il papillon che meglio valorizza il proprio stile sia per le occasioni speciali come matrimoni o cerimonie sia per il proprio look quotidiano.

Tra i papillon proposti ci sono papillon rosso, in seta, cotone, denim e oltre alla forma classica anche delle forme originali come quella a punta di diamante.

Naturalmente non possono mancare i papillon da annodare che completano l’offerta dei papillon preannodati. Papillover non si rivolge solo all’uomo ma anche ai più piccini e novità assoluta al gentil sesso con una linea di papillon da bambini ed una di papillon da donna.

Oltre ai prodotti proposti, Papillover è al fianco dei clienti per creare ex novo un prodotto che esprima la loro personalità mettendo a disposizione la propria expertise.

Affianco ai papillon uomo, Papillover propone cravatte, pochette da taschino, spille da giacca, mantelle, poncho, turbanti e cofanetti regalo.

Dal punto di vista della distribuzione, i papillon Papillover sono reperibili nelle boutique di moda più in voga in Italia.

Ma chiunque interessato all’offerta può procedere con l’acquisto, senza neppure recarsi in negozio, nello spazio di un click.

Il portale ufficiale dell’azienda,papillover.com, consente infatti di comperare le ricercate creazioni con semplicità, grazie all’interfaccia di navigazione facile da consultare, sfruttando metodi di pagamento sicuri (PayPal e bonifico bancario) e consegna entro 48 ore (gratuita oltre i 20 euro).

