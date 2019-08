JA Solar fornisce moduli Mono PERC per un impianto fotovoltaico da 33,1 MW in Ucraina

- Dall'ingresso nel mercato ucraino nel 2015, JA Solar è stata ampiamente riconosciuta per l'elevata qualità dei suoi prodotti e ha creato rapporti di collaborazione con le società locali leader nel settore industriale tra cui UDP Renewables sviluppatore del progetto Scythia-Solar-2, e che fa parte di UFuture Investment Group, una società Ucraina di private equity e un gruppo di società con sede a Kiev. Ora JA Solar vanta robuste spedizioni di moduli nella regione, che rappresentano oltre il 30% del mercato solare locale negli ultimi 4 anni.

Grazie alla collaborazione tra JA Solar e UDP Renewables, Scythia-Solar-2 segna l'avvio della seconda fase del progetto di energia rinnovabile su grande scala, Scythia-Solar. L'impianto è ubicato nella regione di Zaporizhia dell'Ucraina, dove esiste una significativa differenza di temperatura per tutto l'anno. Tutti i moduli fotovoltaici installati nel progetto sono basati sulla tecnologia PERC ad alta efficienza di JA Solar. I moduli JA Solar hanno superato test rigorosi di affidabilità a lungo termine e test per l'adattabilità ambientale, oltre ad avere un eccellente coefficiente di temperatura e resistenza all'attenuazione PID (Potenziale Degrado Indotto). I moduli offrono elevata affidabilità e un'eccellente efficienza per la generazione dell'energia elettrica in condizioni meteo estreme, garantendo una generazione stabile dell'elettricità nell'impianto. Si prevede che l'impianto fotovoltaico possa generare 42.000.000 kWh di elettricità con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 51.000 tonnellate all'anno, e che permetteranno di alimentare 13.300 abitazioni familiari.

Il signor Jin Baofang, Presidente del CdA e Amministratore Delegato di JA Solar ha affermato "Il mercato ucraino del fotovoltaico è in rapida crescita. Per poter offrire ai clienti moduli estremamente affidabili e servizi professionali eccellenti, JA Solar continuerà a migliorare la propria tecnologia e a potenziale la propria infrastruttura di servizio per rafforzare e ampliare ulteriormente la propria presenza nel mercato dell'Europa orientale."