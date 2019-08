GCF Launches Green Champions Awards To Recognize Outstanding Climate Change Efforts In Developing Countries

Amazzonia, il Brasile rifiuta i 20 milioni offerti dal G7

Brasilia, 27 ago. (askanews) - Il Brasile intende rifiutare gli oltre 20 milioni di euro promessi dal G7 di Biarritz, in Francia, per fronteggiare l'emergenza incendi in Amazzonia. Lo ha chiarito senza mezzi termini il presidente di estrema destra del Paese sudamericano, Jair Bolsonaro, con un'invettiva via Twitter che ha preso di mira soprattutto il presidente francese Emmanuel Macron. "Non ...