BloombergNEF assegna a Sungrow una classificazione del 100% per l'affidabilità bancaria

Salvini: nuovo governo in fretta o voto. E rilancia con M5s

Roma, 27 ago. (askanews) - Nelle ultime ore di tentativi di trattativa per un governo Pd-M5S, Matteo Salvini in diretta Facebook prova a lanciare ancora una volta un messaggio di riappacificazione a Luigi Di Maio e ai suoi. "O fate in fretta o subito al voto" dice il ministro dell'Interno e rivolgendosi direttamente ai protagonisti intenti a cercare un'intesa, aggiunge: "Spiegherete agli italiani ...