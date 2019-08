VisualDx Welcomes New Medical School Customers as Medical Educators Convene in Vienna for AMEE

L'Amazzonia continua a bruciare, le fiamme ora anche in Bolivia

Roma, 26 ago. (askanews) - Non c'è tregua per la foresta amazzonica che continua a bruciare. Da giorni le fiamme stanno distruggendo ettari su ettari dell'immensa foresta pluviale che si trova per il 60% in Brasile. Proprio il paese ha dispiegato due C-130 Hercules per spegnere gli incendi che stanno divorando la foresta. Le fiamme hanno colpito la città di Porto Velho, nello stato ...