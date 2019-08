LG SIGNATURE inizia a collaborare con lo Studio Fuksas in occasione dell'IFA

- SEOUL, Corea del Sud, 20 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Per dare la dovuta importanza del design nella creazione e nell'evoluzione di LG SIGNATURE, LG e l'internazionale Studio Fuksas, hanno collaborato per presentare Infinity, all'IFA 2019 di Berlino che si terrà in settembre. L'installazione Infinity allo stand LG evidenzierà come il design sia nel DNA di LG SIGNATURE in quanto lo spazio espositivo curato dallo Studio Fuksas riflette lo stile e le infinite possibilità che i prodotti ultra-premium di LG rappresentano.

Potete vedere il comunicato stampa interattivo multicanale qui: https://www.multivu.com/players/English/8590151-lg-signature-ifa-2019-studio-fuksas/

In linea con la filosofia di "Art Inspires Technology, Technology Completes Art", questa collaborazione sinergica comunicherà ai visitatori la relazione simbiotica tra arte e tecnologia e come le due aree siano state a lungo intrecciate. Lo Studio Fuksas, guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, è uno studio internazionale di architettura, pluripremiato, le cui opere distintive e contemporanee quali aeroporti, musei, centri culturali, chiese e interni di edifici, si possono ammirare in tutto il mondo. Forse il progetto più iconico può essere considerato il nuovo Convention Center e Hotel "La Nuvola" a Roma, una struttura in vetro e acciaio che ospita un'enorme scultura traslucida, La Nuvola, ricoperta di 15.000 metri quadrati di membrana.

Per lo spazio espositivo Infinity all'IFA, Fuksas introduce un pattern caleidoscopio e lo combina con l'elegante ma semplice forma esagonale, tratto ricorrente nei suoi lavori, per esprimere la qualità essenziale e le infinite possibilità della tecnologia e del design di LG SIGNATURE. La perfetta geometria serve da ponte tra il motivo caleidoscopio e i prodotti LG SIGNATURE, enfatizzando ulteriormente la qualità e la futuristica modernità, essenza del brand.

"Per me, il lusso è un luogo senza costrizioni, minimalista dove le persone possono respirare liberamente, riposarsi, mangiare e amare" dichiara Massimiliano Fuksas. E continua "LG SIGNATURE è questo. Ecco perché sono orgoglioso di essere partner con LG all'IFA 2019. LG SIGNATURE è l'interazione tra arte e tecnologia nella sua forma più pura e viene a definire il lusso e il premium in una casa".

"Siamo entusiasti di presentare questa collaborazione unica, che coglie l'essenza di LG SIGNATURE attraverso il linguaggio di uno dei nomi più autorevoli nell'architettura" dice Brian Na, vice president and head of LG Europe. "Infinity pone l'accento sull'estetica senza compromessi e la tecnologia all'avanguardia dei nostri prodotti in un modo che credo catturerà l'attenzione dei visitatori di IFA".

Dal 6 all'11 settembre, i visitatori dello stand LG allestito nella Hall 18 dell'IFA avranno modo di vivere l'installazione Infinity dell'intera linea LG SIGNATURE: OLED TV R e OLED TV W, Frigorifero e Frigorifero con congelatore posto alla base, la Cantina Vino, la lavatrice TWINWash, il purificatore d'aria e il condizionatore. Seguite l'attività di LG all'IFA sui social media con l'hashtag #LGIFA2019

ABOUT LG SIGNATURE LG SIGNATURE è il marchio ultra-premium di LG Electronics. Unendo il meglio della tecnologia LG e il design in un unico brand, LG SIGNATURE offre ai consumatori una collezione che vanta un'eleganza sofisticata e performance ineguagliabili. La gamma dei prodotti LG SIGNATURE include attualmente il frigorifero InstaView Door-in-Door™, la lavatrice TWINWash™, il purificatore d'aria e il pluripremiato "wallpaper" OLED TV W. Tutti i prodotti LG SIGNATURE hanno vinto numerosi premi di settore per l'innovazione tecnologica e il sofisticato design, tra cui il CES Best of Innovation Award 2017, l'iF Gold Award 2016, il Red Dot Design Award 2016 e l'Engadget Best of CES Award 2019 per LG SIGNATURE OLED TV R. Per maggiori informazioni su LG SIGNATURE, visitate www.lgsignature.com