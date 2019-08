Zon.it, portale informativo di Salerno: 2018 con il "botto", 2019 con oltre 85 milioni di pagine viste nel primo semestre 2019

(Salerno, 13 agosto 2019) - Salerno, 13 agosto 2019 - Zon.it è un magazine online generalista fondato a Salerno nel 2015 dalla voglia di quattro professionisti di costruire qualcosa di importante al Sud.

Da un’idea “locale”, il sito web ha permesso di ottenere risultati importanti anche a livello nazionale, infatti nel 2018, il portale ha avuto un traffico complessivo di circa 60 milioni di pagine viste.

La crescita del sito ha permesso di creare anche collaborazioni importanti, tanto da generare l’interesse di centri media e agenzie pubblicitarie, incrementando il volume degli ingressi e le richieste di spazi pubblicitari all’interno della testata. Queste caratteristiche contraddistinguono una linea editoriale che mira alla crescita del traffico e delle revenue del sito, confermate anche nel primo semestre del 2019, con oltre 85 milioni di pagine viste confermando il costante aumento e superando i volumi dell’anno precedente con largo anticipo.

Zon.it da realtà informativa locale, entra a pieno titolo a livello nazionale in termini di produzione di contenuti e presenza sul mercato. La voglia di scrivere e di scoprire, insieme all’importanza del gioco di squadra e del gruppo, hanno permesso di far entrare giovani nel mondo dell’editoria digitale, formando e creando nuove leve nel settore, al fine di raccontare fatti e avvenimenti a livello locale e nazionale. Gli obiettivi per il 2020 sono confermare il trend di crescita e entrare tra i siti locali più visitati in Italia, arricchendo la proposta editoriale, con la creazione di nuovi format in linea con le tendenze del mercato e dei lettori.

