Christian Formby nuovo Presidente per l'Europa di Assurant

- MILANO, 8 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), leader globale nelle soluzioni di gestione del rischio, ha annunciato oggi la nomina di Christian Formby come nuovo Presidente per l'Europa. Formby avrà la responsabilità di sviluppare le priorità strategiche di Assurant in Europa, sviluppando la crescita dell'azienda in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Grazie al supporto di oltre 1.600 dipendenti in Europa, Formby avrà il compito di individuare soluzioni innovative in grado di soddisfare le esigenze dei clienti diretti e indiretti, contribuendo così a migliorare la customer experience.

Formby opera nel campo dei servizi finanziari da oltre 17 anni: Goldman Sachs, Marsh, E&Y e Zurich Financial Services sono alcuni dei brand per i quali ha lavorato prima di approdare in Assurant. Un manager dalla indubbia capacità di elaborare strategie aziendali e conseguire eccellenti risultati di business, come dimostra il suo lavoro con i principali servizi finanziari e clienti mobile leader in America Latina.

Nel corso degli otto anni di carriera in Assurant, Formby ha ricoperto ruoli di leadership nelle business unit globali Housing e Lifestyle, con responsabilità di country leadership, sviluppo regionale P&L e business development. Recentemente è stato Senior Vice President Global Property International con supervisione e gestione del business International Property di Assurant. In passato ha ricoperto la carica di President e CEO di Assurant Puerto Rico & Caribbean: durante la sua presidenza, il business di Puerto Rico ha registrato una forte crescita grazie all'aumento dell'attività con i maggiori operatori di telefonia mobile.

Come Presidente di Assurant per l'Europa, Formby sarà basato in Regno Unito e riporterà a Keith Meier, Presidente International di Assurant.

"Christian è un leader eccezionale, non solo per l'attenzione alla customer experience, ma anche per la capacità di guidare e coinvolgere i dipendenti, che lo rispettano e lo ammirano profondamente", ha commentato Meier. "La sua solida esperienza nei settori connected living e protezione veicoli fa di lui tanto un business builder quanto un culture builder: due caratteristiche preziose per la nostra azienda, sempre più determinata ad ampliare le attività in Europa e la presenza a livello mondiale. Assurant aiuta i consumatori a proteggere dispositivi mobile, elettrodomestici, elettronica di consumo e veicoli, e l'expertise di Christian unita ai nostri servizi globali contribuirà a far crescere il nostro brand e a soddisfare i nostri clienti in Europa".

Christian Formby ha dichiarato: "È emozionante guidare il business europeo verso la nostra prossima fase di crescita in questo particolare momento storico. Non vedo l'ora di lavorare con il team e continuare a offrire ai nostri clienti diretti e indiretti un servizio eccellente e prodotti leader di mercato".

Formby subentra ad Andy Morris, nominato Commercial Officer International Markets. Forte di una notevole esperienza nello sviluppo business a stretto contatto con i clienti, Morris si concentrerà innanzitutto sulla crescita di Assurant in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Questa nomina riflette l'espansione di Assurant a livello internazionale e l'evoluzione delle esigenze dei suoi clienti globali: Morris introdurrà programmi innovativi per stimolare ulteriormente la crescita nei settori connected living, mobile, servizi finanziari e protezione veicoli. Capitalizzando l'esperienza di Assurant nei mercati globali più disparati, Morris si impegnerà a replicarne il successo a livello locale per clienti internazionali attraverso l'analisi dei consumer insight, che consentiranno di individuare nuove opportunità di migliorare la customer experience e far crescere ulteriormente il business nelle varie regioni.

"Questi cambiamenti non fanno che confermare il nostro impegno a offrire ai clienti le nostre straordinarie competenze e a consolidare il nostro forte slancio in Europa e nel Mondo", ha concluso Meier.

