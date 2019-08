Fare business a San siro: nasce la collaborazione tra AC Milan e Le Fonti

Milano, 2 agosto 2019 - Un pool selezionato di Managing Partner dei più importanti Studi Legali assisterà a Milan-Brescia (sabato 31 agosto alle 18), esordio casalingo del club rossonero, dall'area più esclusiva dello stadio e potrà godere dei servizi di Corporate Hospitality di AC Milan. Un contesto privilegiato per creare nuove relazioni

Milano, 2 agosto 2019 – Le Fonti è lieta di comunicare che, nell’ambito delle proprie attività, ha stretto una collaborazione con AC Milan, che consisterà in una serie di iniziative che permetteranno ai propri clienti di scoprire come fare business in un ambiente inusuale.

La prima iniziativa avrà luogo in occasione della seconda giornata di Serie A TIM 2019/2020. Le Fonti, grazie alla collaborazione con AC Milan, ha il piacere di invitare un pool selezionato di clienti ad assistere al match Milan-Brescia dall’area più esclusiva dello Stadio di San Siro.

L’iniziativa è riservata ai Managing Partner dei più importanti Studi Legali, che potranno godere dei servizi di Corporate Hospitality offerti da AC Milan ed entrare a far parte del network composto da oltre 300 aziende abbonate.

Uno studio effettuato dalle principali squadre internazionali sul target dei Liberi Professionisti e degli Studi Legali, ha evidenziato come queste occasioni siano le più favorevoli per instaurare durature relazioni di business.

Nelle prossime settimane l’ufficio stampa di Le Fonti contatterà i clienti selezionati per fornire i dettagli operativi per la partecipazione all’evento.

AC Milan Corporate Hospitality 2019/20

Uno strumento PR per fidelizzare clienti ed attrarre partner. I posti più eleganti ed esclusivi che lo Stadio San Siro possa offrire durante tutte le partite casalinghe dell’AC Milan, per vivere momenti indimenticabili con i propri clienti e partner. Raffinate aree Hospitality pensate per il mondo business, hostess dedicate, ristorazione a 5 stelle, comodi parcheggi e servizi di assistenza. Investire nella corporate hospitality AC Milan significa inoltre entrare in un network di oltre 300 aziende partner.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

