Politiche ESG: sostenibilità o nuovo business?

(Milano,1 agosto 2019) - Nel numero in edicola di Le Fonti Asset Management i risultati della ricerca relativa ai PIR. Nell’articolo di copertina Luca Mattiazzi (Etica Sgr), parla dell’evoluzione del mercato degli investimenti responsabili

Milano, 1 agosto 2019 - Cover story del numero di Le Fonti Asset Management, il magazine dedicato al risparmio gestito e gli investimenti edito da Le Fonti, dedicata a Luca Mattiazzi, Direttore generale di EticaSgr, l’unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi sostenibili e responsabili. Durante l’intervista rilasciata a Le Fonti Asset Management, Luca Mattiazzi ripercorre le tappe che lo hanno portato a ricoprire l’attuale posizione e spiega le ragioni che hanno portato la sua realtà al successo.

Enfasi anche sull’evoluzione del mercato degli investimenti responsabili, da mercato di nicchia a mercato di massa con oltre 30 trilioni di dollari di masse gestite a livello globale. Tale ritrovato interesse per i valori della sostenibilità e responsabilità del mondo della finanza non è casuale, secondo il World Economic Forum, infatti, in soli 10 anni i rischi globali sono passati dall’essere perlopiù di natura economica a essere soprattutto di tipo ambientale e sociale. Etica Sgr, che ha sempre tenuto a proporre una gamma di fondi esclusivamente Esg, è arrivata a gestire 8 miliardi di euro per conto di 232mila clienti.

Focus del nuovo numero la ricerca realizzata dal Centro Studi Le Fonti dipartimento Asset Management sul tema dei piani individuali di risparmio (PIR) che dopo un primo anno di successo hanno visto una battuta di arresto a causa di una nuova normativa e dubbi sulla stabilità del sistema economico italiano. Le Fonti, ha voluto indagare su come le nuove regole abbiamo inciso sul mercato e i risultati sono stati tutt’altro che positivi. Lo studio ha rilevato come meno del 10% degli investitori che avevano sottoscritto un PIR nel primo anno dalla loro introduzione ha deciso di incrementare la propria quota negli anni successivi.

Tra i temi affrontati anche il fenomeno della digital transformation e del wealth management. Oggigiorno le banche soffrono di un gap strutturale d’innovazione sia in ambito tecnologico che di modelli di servizio, unica eccezione Intesa Sanpaolo, che più di altre ha affrontato il tema della trasformazione digitale facendone il focus del proprio piano strategico, guadagnando così il 30%.

Le Fonti

Le Fonti è la live streaming tv e media company specializzata nella editoria rivolta al settore business. Attraverso i propri magazine (Le Fonti Asset Management, Le Fonti Legal, New Insurance, World Excellence) e la propria tv (www.lefonti.tv), è un punto di riferimento per professionisti e manager d’azienda, che informa e approfondisce le tematiche economiche nazionali ed internazionali.

Asset Management – il magazine bimestrale che indaga sui trend e le evoluzioni del settore del risparmio gestito, attraverso approfondimenti, interviste esclusive, focus dedicati e sondaggi che coinvolgono stabilmente oltre 1.000 consulenti finanziari, private banker e wealth manager italiani. Le Fonti TV – è la prima e unica live streaming tv dedicata al mondo dell’economia, della finanza e del business. 11 ore di diretta ogni giorno per un canale che coinvolge il pubblico professionale. Tematiche riguardanti risparmio gestito, mercati, settore legale, aziende, vengono affrontate grazie a una redazione dedicata, ospiti nazionali e internazionali in studio, servizi esclusivi, format originali e dibattiti in studio, realizzati per entrare nel cuore pulsante dell’economia globale.

Per informazioni:

Ufficio Stampa

staff@lefonti.com

+39 02 87386306

Sito Web: www.lefonti.tv / www.newassetmanegement.it

FB: @LeFontiGroup

Twitter: @LeFonti_Group

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/