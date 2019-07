Rollawaycontainer cresce assieme al mercato della logistica industriale

(Treviso, 31 Luglio 2019) - Treviso, 31 Luglio - Il settore della logistica è stato indubbiamente uno dei più attivi negli ultimi dieci anni. Le aziende di ogni categoria merceologica e gli stessi professionisti che offrono servizi in questo settore hanno dovuto implementare gli investimenti per poter adeguare i canali distributivi tradizionali e sviluppare quelli nuovi del commercio elettronico.

E’ questo il contesto che ha permesso lo sviluppo della Rollawaycontainer, una delle aziende leader nell’ambito della produzione di roll container, contenitori in filo, carrelli manuali e soluzioni per agevolare le consegne dai centri distributivi ai piccoli punti vendita con ha sede e stabilimenti produttivi a Fossalta di Piave in provincia di Venezia.

Hanno inizio nel 2015 le scelte per dare il via alla nuova strategia di crescita

Il 2015 è stato sicuramente l’anno delle scelte per l’azienda veneta che attraverso un nuovo piano di sviluppo decide di passare da realtà produttrice di articoli per la logistica, a fornitore di una gamma completadi prodotti complementari e alternativi.

Un progetto ambizioso ma obbligato quello deciso dai fratelli Massimo, Mauro e Monica Gasparini, titolari della Rollawaycontainer; dare una risposta alla domanda crescente generata dagli investimenti nel comparto logistico. Investimenti che hanno portato le aziende di ogni settore merceologico a rinnovare la propria organizzazione del magazzino, e a fare acquisti di nuove attrezzature per la movimentazione, la distribuzione, lo stoccaggio e la spedizione delle merci.

L’obbiettivo di diventare un unico interlocutore per l’offerta di soluzioni per la logistica, ha portato l’azienda veneta a stringere collaborazioni commerciali con altre realtà produttive in modo da garantire una completa gamma di prodotti e incontrare ogni esigenza proveniente dallo sviluppo del settore.

Affidabilità, qualità e credibilità della proposta presentata da Rollawaycontainer sono confermate dai numeri dell’azienda, come ha chiarito Mauro Gasparini: “aver prodotto e fornito alla GDO e alle aziende del settore logistico oltre 350.000 carrelli roll container e carrelli manuali negli ultimi 10 anni, ci ha permesso di essere riconosciuti non solo come fornitori affidabili, ma anche come interlocutori a cui rivolgere richieste e a cui richiedere consulenze, coinvolgendoci spesso nei progetti di sviluppo dei sistemi distributivi che le aziende stesse adottano”.

Il successo delle scelte di sviluppo dell’azienda veneta ha convinto la famiglia Gasparini ad ampliare l’offerta di prodotti e soluzioni. L’attuale proposta di Rollawaycontainer include una vasta gamma di articoli per le aziende, per il magazzino, la sicurezza, l’ambiente, l’antinfortunistica, l’arredamento tecnico, i sistemi di fissaggio e di sollevamento.

Lo sviluppo dei canali e-commerce ha sicuramente contribuito alla crescita commerciale della Rollawaycontainer ed è infatti attraverso questi canali che l’azienda veneta conta di replicare il proprio successo portando la propria offerta anche nei mercati di Francia, Germania, Austria e Svizzera, con obbiettivi di rapida espansione nel breve e medio periodo.

Chi ha già scelto Rollawaycontainer? Tra i suoi clienti i leader della logistica e della GDO

In un mercato difficile e competitivo Rollawaycontainer è riuscita a conquistare una posizione di leadership grazie alla fiducia di tante aziende che l’hanno scelta come partner per i loro parchi roll container e per gli investimenti logistico-strutturali in generale. Tra i clienti sono presenti brand leader nel settore dei servizi di logistica e dei trasporti nazionali ed internazionali: BRT, XPO Logistics, Kuehne+Nagel, GLS, Fercam, Stef, e quasi tutti le insegne protagoniste della grande distribuzione organizzata come il Gruppo Conad, il Gruppo Pam, Coin, OVS, MD, Despar, Carrefour, Auchan, Leclerc, Coop, Bennet.

La garanzia di affidabilità e qualità dei prodotti della Rollawaycontainer è stata costruita grazie anche alla collaborazione di Istituti di ricerca e sviluppo (come TUV, CATAS) e rinomati Studi di consulenza sulla sicurezza aziendale, con lo scopo di assicurare al cliente uno strumento sicuro ed uno standard qualitativo unico.

L’esigenza di garantire prodotti di qualità e soluzioni professionali alla propria clientela sono valori che Rollawaycontainer ha applicato anche nella selezione dei fornitori, la convinzione dell’azienda è che un’attenta organizzazione dei magazzini e della distribuzione degli articoli condivisa con i produttori partner, possa generare risparmi significativi riducendo in misura rilevante il gap di costo tra un prodotto di alta qualità e uno da prezzo.

Approfondimenti

Sito ufficiale Rollawaycontainer - https://www.rollawaycontainer.it

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO & Digital PR

www.massimofattoretto.com