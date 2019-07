Al Ahli Bank of Kuwait Partners With EdgeVerve for its Robotic Process Automation Journey

Sardegna, vasto incendio nel nuorese: chiusa la statale 131

Roma, 29 lug. (askanews) - Sardegna alle prese con un vasto incendio che ha distrutto ettari di macchia mediterranea a Siniscola, nel nuorese. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per contenere le fiamme con squadre a terra, Canadair ed elicotteri regionali. Evacuati per precauzione tre nuclei famigliari, chiusa la Statale 131 tra Nuoro e Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state rese ...