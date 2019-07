Prolux Vitro di Oknolpast per un’estate in totale sicurezza

(Milano, 22 luglio 2019) - Tutti pronti per partire? E’ tempo di vacanze e tranquillità! Si però, prima di abbandonarsi al tanto atteso e meritato relax, occorre mettere in sicurezza la propria casa.

Con la bella stagione, si sa, le "incursioni" dall’esterno si fanno sempre più frequenti ed è quindi meglio trovare per tempo la giusta soluzione contro ladri, caldo e rumori esterni.

Primo step: scegliere gli infissi giusti. Un contributo arriva da Oknoplast che, con Prolux Vitro, trasforma i desideri in realtà: stare freschi, tranquilli e sicuri all’interno della propria casa non sarà più un miraggio. Non solo! Con questa nuova finestra effetto “tutto vetro”, Oknoplast dà una risposta concreta alle richieste dei consumatori: stare al passo con le tendenze del mercato senza, ovviamente, perdere in sicurezza.

La sicurezza con Prolux Vitro

Nato dopo un lungo percorso di Ricerca&Sviluppo, Prolux Vitro si dimostra particolarmente efficiente non solo in termini di estetica, ma anche nel campo dell’antieffrazione. Questo serramento è dotato infatti, già nella versione standard, di rinforzi in acciaio brevettati - inseriti nell'anta e nel telaio – che conferiscono maggiore resistenza alla struttura e di speciali nottolini antieffrazione che ancorano saldamente l'anta al telaio e garantiscono un elevato grado di sicurezza.

Ovviamente è possibile migliorare il grado di protezione aggiungendo ulteriori riscontri, vetri di sicurezza stratificati di vario spessore, maniglie con chiave e inserti antitrapano in conformità con le classi di resistenza RC1 e RC2 della normativa europea.

Protezione dal caldo e dai rumori esterni

Quando si parla di estate e di bella stagione non bisogna tralasciare un altro aspetto importante: il benessere termoacustico all’interno delle quattro mura domestiche. Grazie a Prolux Vitro non sarà più un problema! Dotato di un triplo vetro, nella versione standard, questo serramento assicura un elevato grado di isolamento termico Uw = 0,78 W/ (m²K) rivelandosi così adattoanche alle case passive e garantendo un comfort abitativo senza eguali. Ma non è tutto! Questa finestra “effetto vetro” può essere realizzata anche con quadruplo vetro raggiungendo un isolamento termico fino a Uw 0,68 W/ (m²K).

Un serramento di design

Prolux Vitro è una finestra di ultima generazione, lascia spazio al vetro e punta su tre elementi fondamentali: la luce naturale, le trasparenze e l’essenziale. Cuore pulsante del serramento resta il PVC reso robusto grazie al rinforzo in acciaio presente all’interno della struttura.

Sul lato interno della finestra, le ante sono rivestite da una elegante lastra in vetro temperato che è incollato al profilo in PVC della finestra e che nasconde completamente l’anta stessa dando vita a particolari giochi di luce e trasparenza.

Dal lato esterno, invece, Prolux Vitro appare come una semplice lastra di vetro senza struttura che scompare completamente all’interno della parete. Quello che ne consegue è un bellissimo effetto visivo e una straordinaria purezza stilistica.

La finestra è disponibile nel colore grigio antracite sul lato interno, mentre all’esterno è possibile scegliere tra una ampia gamma di varianti colore e finiture.

