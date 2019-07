SNAI – Coppa d'Africa: Senegal su tutti

I Lions favoriti per semifinale e trionfo La squadra di Aliou Cissé con il trofeo in mano vale 2,30, mentre scende a 2,10 la vittoria contro la Tunisia nel match di domenica – Sfida sul filo tra Algeria e Nigeria, con i magrebini avanti a 2,40.

Milano, 12 luglio 2019 - Il cammino del Senegal in Coppa d'Africa è stato fin qui quasi perfetto: quattro vittorie e una sconfitta con l'Algeria, nella quale Koulibaly e compagni hanno accusato l'unica rete al passivo di tutto il torneo. I Lions de la Teranga, dunque, oltre a essere i numeri uno nelle scommesse su chi alzerà il trofeo, a 2,30, si avvicinano da favoriti alla semifinale di domenica, contro la Tunisia. Il successo della squadra di Aliou Cissé è dato a 2,10 su SNAI, contro il 3,05 sul pareggio e il 3,90 sulla vittoria dei magrebini che, nel quarto di finale hanno sfoderato una prestazione convincente, battendo per 3-0 il Madagascar. Secondo i trader, però, il Senegal può andare ancora avanti spedito: la vittoria senza subire reti (segno 1+No Goal) è data a 3,10. Se si pensa a una partita contratta, non è da escludere l'ipotesi 0-0: in sei precedenti la «X» è arrivata tre volte e in due occasioni, il match è finito a reti inviolate. Un altro 0-0 viaggia a 6,75.

Ounas vs Ighalo - Pronostico equilibratissimo nell'altra semifinale, sempre in calendario per domenica. Tra Algeria e Nigeria la forbice delle quote è strettissima: i magrebini non hanno mai battuto i loro prossimi avversari e il loro primo successo è proposto a 2,40. Si sale a 3,00 per il pareggio e a 3,20 per il colpo nigeriano. Entrambe hanno mostrato una buona vena realizzativa: 10 i gol fatti dagli algerini, 7 quelli dei rivali: una gara con entrambe le formazioni a segno è data a 2,00. Non a caso, nelle due formazioni giocano i migliori marcatori (fino a ora) della Coppa: l'ala del Napoli Adam Ounas e l'attaccante dello Shanghai Shenhua Ighalo, che hanno trascinato le loro nazionali in semifinale con tre gol a testa. Una rete dell'algerino vale 4,50, il nigeriano ancora a segno pagherebbe 3,50.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it