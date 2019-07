Ballare, saltare, volare: idroscalo, lo spazio scelto dagli influencer milanesi

() - I giovani influencer dello sport, della musica, dell’arte e dell’entertainment chiamano a raccolta il popolo dei creativi per vivere e sperimentare tutte le novità dell’Idroscalo

Milano, 12 luglio 2019. Il luogo in cui praticare oltre 20 tipi di sport differenti, dal wakeboard al running, dallo skateboard al parkour. Ma anche un immenso e suggestivo palcoscenico dove danzare, dipingere, esibirsi in ogni performance artistiche, e persino per meditare praticando yoga e immergendosi nella natura. Tutto questo a due passi dal centro città.

È l’Idroscalo, il Mare di Milano che chiama a raccolta giovani e meno giovani, dinamici, sportivi e creativi, per scoprire, o riscoprire, tutte le meraviglie del parco più suggestivo del capoluogo lombardo. Come? Attraverso una campagna social, dove i protagonisti sono proprio i giovani influencer milanesi dello sport, dell’arte, dell’entertainment e della musica.

La nuova campagna social per promuovere il Mare di Milano è promossa da Città metropolitana di Milano e Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato e main sponsor del parco. La campagna, dal titolo “Welcome Creators” accende i riflettori sulle bellezze dell’Idroscalo, grazie appunto al coinvolgimento di alcuni micro influencer milanesi. Tra questi, il gruppo italo-carioca dei Selton.

Non solo musica, ma anche sport, creatività, divertimento: il Mare Di Milano riserva spazi dedicati a tantissime attività, e ogni anno regala nuove sorprese. Come il Wakeparadise, dove praticare sci nautico e wakeboard, e da quest’anno diventare “urban surfer”, cavalcando le onde su una vera tavola nella speciale piscina che offre l’onda statica più grande d’Europa. O la running park line: 6,3 km di pista da divorare con le gambe e in tutta sicurezza, grazie alla nuova segnaletica appena rinnovata da CAP e Città metropolitana di Milano. O ancora il bosco e il suo silenzio per gli zen warrior e i freestyler, le tribune per chi ama saltare da un blocco di cemento all’altro, il palco per danzare seguendo le note dello swing anni ’50 o il ritmo deciso di melodie più moderne. E infine, il bacino idrico in cui tuffarsi senza pensieri per concedersi la libertà di un momento di svago a pochi passi dalla città.

A occuparsi della campagna social Deloitte Digital che ha riunito storie e passioni diverse, descrivendo così l’Idroscalo come uno spazio aperto alle idee di tutti. Da qui la scelta di selezionare dai social network, oggi il luogo dove nascono idee, i perfetti ambasciatori di questi territori: i creators. Nasce così il video manifesto pensato per promuovere l’Idroscalo, un esempio che mette in luce la creatività in tutte le sue forme e invita tutti a unirsi a questo movimento.

L’idroscalo e i suoi canali diventano così uno spazio aperto per altri creators e per tutti coloro che hanno voglia di esprimere il loro lato creativo con l’hasthtag #creatorspark.

Per tutti i creators l’invito è non aspettare, ma buttarsi nel mare della creatività! Idroscalo è aperto alle idee di tutti.

Per scoprire il Parco e le sue attività, è possibile visitare il sito: http://www.idroscalo.info

Gruppo CAP

Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.

