Qubit Named a Visionary in Gartner's Magic Quadrant for Personalization Engines

Autonomia, Di Maio: “Tavolo bloccato su regionalizzazione scuola”

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2019 "Per me l'autonomia non è il tema, il tema è che tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola". Lo ha detto il vicepremier Luuigi Di Maio fuori dal Senato. _Courtesy Fb Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev